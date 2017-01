Mitogo: «No tengo dudas de que Unionistas jugará el play-off de ascenso»

El pasado sábado por la mañana se ejercitó por primera vez y el domingo ya debutó como jugador de Unionistas de Salamanca frente al CDLa Virgen del Camino en la abultada derrota del equipo salmantino (4-1). David Mitogo, delantero de 26 años, llega procedente de la SDCompostela para tener más protagonismo del que ha tenido en tierras gallegas aunque en los 16 partidos disputados anotó 4 goles. Con experiencia en Segunda B y en Tercera, incluido el grupo VIII en Bembibre o Ponferradina, Mitogo también jugó en la Primera División de Malta.

–¿Qué tal los primeros días en Salamanca?

–Muy bien, muy contento, veo que la plantilla es muy competitiva y el club está creciendo mucho. Se transmite ilusión en todo lo que se hace.

–Llegó y debutó aunque no fue el mejor partido del equipo...

–No fue el debut soñado, está claro. No solo fue la derrota, es que nos metieron cuatro goles. Es cierto que hubo decisiones arbitrales que nos perjudicaron pero no podemos culpar al árbitro de la derrota porque nosotros no estuvimos bien.

–No le entraron dudas tras el partido sobre si el equipo podrá estar en play-off.

–No, para nada. En los grandes equipos también estas cosas. No me arrepiento en absoluto, estoy muy motivado e ilusionado.

–¿Cómo ha sentado en el vestuario la derrota?

–Están un poco hundidos, es lógico después de un 4-1, pero ya con muchas ganas de darle la vuelta a la situación. Ahora hay que entrenar duro y jugar sin tanta ansiedad.

–¿Es la ansiedad el principal problema que ha detectado Mitogo al poco de llegar?

–Sí, yo solo llevo dos días entrenando y no sé si hay algún problema de juego. Pero sí que veo que se meten los jugadores mucha presión con lo de entrar en el play-off. Es autoexigencia. Hay que divertirse más jugando.

–¿Qué es lo que le llamó más del proyecto de Unionistas?

–Astu me contó cómo ha crecido el club en sus tres años de historia, la afición, la repercusión que tiene. También hablé con Flórez, que fue compañero mío en la Ponferradina y el Bembibre, y me habló muy bien de todo. Tenía más propuestas pero en cuanto vi la de Unionistas no dudé.

–En el plano personal, ¿cuándo llegó David Mitogo a España?

–Nací en Guinea Ecuatorial y a los 3 años ya me vine con mi padre y mi hermana. Solo he vuelto para jugar con mi selección. Pero también me siento muy español.

–¿Cómo es eso de defender a su país?

–Es una ilusión tremenda. Un orgullo, una pasada.

–¿Cuándo empezó en el fútbol?

–Muy pronto, desde benjamines en la Ponferradina. Siempre he jugado en punta, aunque en infantiles y cadetes me pusieron de extremo, al igual que en mi experiencia en la Primera División de Malta.

–¿Cómo le fue allí?

–No pude disfrutar porque fueron dos años plagados de lesiones.

–¿A usted dónde le gusta jugar?

–Amí me gusta de delantero o de media punta por detrás del 9. Es uno de los factores por los que quería salir del Compostela. No me sentía cómodo en el equipo.

–¿Conocía ya a Oskar Martín? ¿Son compatibles?

–No personalmente, pero sí del fútbol. Es un delantero muy experimentado y seguro que aprenderé mucho de él. Creo que somos compatibles y que podemos jugar juntos.

–¿Qué le ha pedido el entrenador?

–Me ha pedido mucha movilidad arriba, que esté siempre pidiendo el balón, dando salida a los compañeros y desmarcándome... vamos lo que a mí me gusta. Y hacer goles, que para eso juego arriba.

–Este sábado llega el colista a Las Pistas y ahí no se puede fallar.

–Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Espero que ganemos y poder dedicarle un gol a la afición. Entre todos tenemos que lograr el objetivo del play-off.

–Entonces ve seguro al equipo en la fase de ascenso.

–No tengo ninguna duda de que la jugaremos. Creo que los cuatro mejores equipos del grupo ya están situados en los primeros cuatro puestos y ahora falta decidir el puesto final de cada uno. Luego una vez en el play-off es más complicado porque dependes de muchos factores... Rivales, del estado de forma en que lleguen jugadores claves, etc.