El técnico de la Gimnástica Segoviana Abraham García prefiere aplicar la filosofía (y ya parece más una asignatura) del partido a partido, aunque toda la familia gimnástica está cada vez más ilusionada con el equipo. Un claro triunfo frente a un rival directo, una segunda posición, con 49 puntos, a solo uno del líder, el Cristo Atlético, que sufrió para ganar su último partido de Liga, 55 goles a favor, solo diez en contra, el quinto clasificado, el Zamora, está a 17 puntos de distancia... Y añadan otro argumento más. La posibilidad de terminar la Liga en la primera posición. Hay muchas razones para esta corriente de optimismo

«Creo que es un día para disfrutar con el equipo. Y no ha sido fácil. Los partidos después de los parones suelen ser peligrosos; ya le ha costado más de un disgusto a otros equipos. Con lo que me quedo es con la ambición de los futbolistas, que quieren más. No se acomodan. Estos chicos me demuestran que quieren más y espero que así, día a día, dure hasta mayo», comentó el técnico tras el partido frente al Atlético Astorga.

Para el técnico la clave ha sido «el acertar con los goles en momentos clave. Nosotros, como siempre, hemos intentado proponer nuestro fútbol y jugar con velocidad, a pesar de que nos costaba circular el balón con criterio. Hemos tenido tres acciones de ‘casi’ pero sin oportunidades. El gol lo merecíamos, aunque fuera a los puntos. Casi hacemos tres. En la segunda parte ellos intentaron abrirse un poco más y acertamos en dos acciones muy claras. Con 4-0 el partido perdió intensidad», destacó.

Otro de los aspectos en los que incidió Abraham García fue en ese punto extra que supuso recuperar la diferencia de goles con su rival. «El fútbol son pequeños detalles. Lo caprichoso era que al descanso ya teníamos el golaveraje igualado. Uno de los objetivos tras ganar el partido era intentar conseguir ese punto extra. Satisfechos porque seguimos mostrando nuestro juego. Fuimos valientes en el planteamiento, fuimos a por el partido desde el principio y tuvimos nuestra recompensa», valoró. De momento, la Segoviana sigue en esa velocidad de crucero que permite que el equipo afronte esta segunda parte de la competición con las mismas ganas, ilusión, «y ojalá que también con el mismo acierto», apuntó el técnico del conjunto gimnástico.

Aparte del funcionamiento colectivo, no hay que olvidarse de las individualidades. «Cuando vienes a La Albuera sabes que tienes enfrente un equipo que va a ir por ti. Estos futbolistas son los mejores de la categoría», aunque el técnico destaca sobre todo el trabajo de todo el equipo. Fue uno de los aspectos que destacó, así como la satisfacción que produce que la gente se enganche al juego del equipo.

Uno de los pilares y patas de la mesa de la Segoviana es la presión tras pérdida de balón, como se puso de manifiesto tras el partido frente al Atlético Astorga. «Lo hemos hecho muy bien. Nos gusta llevar la iniciativa y para llevarla necesitamos que el rival no tenga el balón en los pies. Requiere concentración, organización y muchas piernas. A toro pasado ha salido bien. Era una de las claves, el ahogar el centro del campo del Astorga», comentó Abraham García.