Un gol en el tiempo añadido hunde al Villamuriel

En un partido muy malo por parte de los dos equipos, el Atlético Bembibre se acabó llevando el gato al agua en un choque en el que el Villamuriel no hizo méritos para llevarse la victoria, aunque tampoco los hizo para perder.

1 Atlético Bembibre Ivanildo, Tano, Viti (80’ Jose), Héctor, Willy, Óscar (46’ Diego), Cueto, Aleixo Cabral, Jesús (73’ Mateus), Dani Martínez y Rubén.

0 CD Villamuriel Sevi, Jesús, Valencia, Chema, Rubio, Jorge, Oli (37’ Sáez, 89’ Víctor), Tuco (64’ Juan), Chino, Fernando y César. Goles: 1-0, Aleixo (min. 91).

La victoria le vale a los locales para romper su racha sin ganar, una racha que se remontaba al 25 de septiembre mientras que los ayer visitantes siguen con 22 puntos, inmersos en la pelea por no perder la categoría.

Ni uno ni otro equipo dieron sensación de querer ganar el partido, más bien parecía que simplemente no querían perder. De ahí esa puesta en escena donde ninguno arriesgaba, sabedores ambos de la importancia de esos puntos y más en la zona peligrosa en la que ambos habitan.

El partido fue bastante malo. Para muestra de ello un botón, y es que hasta el minuto 38 no se vio un solo disparo a portería. Tan solo en jugadas a balón parado, córners y en balonazos largos a la meta rival tenían que intervenir los porteros, pero sin el más mínimo apuro. El balón se movía más que los jugadores, pero no había un control claro de la pelota, y de hecho parecía que el toque del esférico quemaba a los futbolistas en los pies.

El Bembibre era el que tenía algo más de dominio pero sin ningún tipo de profundidad. Antes del descanso se vieron al menos dos ocasiones, una por cabeza. En la primera, en el minuto 38, Rubén se iba de varios contrarios para encarar la portería de Sevi pero ya casi sin fuerzas, quedándole las justas para sacar un tiro muy sencillo para Sevi. A dos minutos para acabar, llegó la respuesta del Villamuriel cuando el extremo César realiza una buena internada por su banda, plantándose delante del meta Ivanildo, pero éste estuvo más listo en el mano a mano, ganándole la partida al atacante.

El paso por vestuarios no dio muestras de haber alterado lo más mínimo la dinámica del encuentro. El Bembibre lo intentaba con más ahínco pero no parecía capaz de doblegar a un rival que estaba poniendo la misma intensidad, es decir, casi ninguna. Parecía que ganar no era un premio en la tarde de ayer en la Devesa.

Una actitud más comprensible en un Villamuriel necesitado de puntos y sabedor de lo jugoso que puede ser un empate a domicilio. Pero a los visitantes se les comenzó a truncar el plan en el minuto 60, cuando César, el que estaba siendo el jugador más incisivo en ataque, recibía la segunda amarilla y tenía que abandonar el terreno de juego.

Pero ni si quiera la expulsión pareció variar la dinámica del partido, que seguía siendo malo. Solo se activó en los minutos finales, cuando los dos equipos parecieron pensar que merecía la pena arriesgar en busca de la victoria. Primero la tuvo el equipo visitante, en un córner peligroso muy bien sacado que nadie acertó a rematar. Y a renglón seguido fue el Bembibre, ya con el tiempo cumplido, el que se aprovecharía de un error de la zaga del Villamuriel para que Aleixo se plantara ante Sevi, batiéndole con un potente chut. El partido finalizó con una victoria local algo excesiva para los méritos que dejaron uno y otro en la tarde de ayer.