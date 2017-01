Opción de ampliar hueco en el inicio de la segunda vuelta para Unionistas

Año nuevo y mismo propósito para Unionistas de Salamanca. El equipo charro de la Tercera División arranca el 2017 como visitante y lo hace afrontando el primer encuentro de la segunda vuelta con la misma idea que finalizó el 2016: meterse en el play-off de ascenso a Segunda División B. Los de Astu visitan a partir de las 12 horas a LaVirgen del Camino, conjunto leonés que ocupa el 17º puesto en la tabla que finalizó el año derrotando a la Cebrereña por 3-2.

Unionistas ha viajado hoy hasta tierras leonesas con el deseo de comenzar ante La Virgen del Camino otra racha de buenos resultados que cerró en el último partido del año y de la primera vuelta la Gimnástica Segoviana (2-0), dejando en una enorme cifra de 54 los partidos consecutivos en Liga sin perder. Los de Astu tendrán a su ‘favor’ que la provincia leonesa se le suele dar muy bien:hasta ahora, cuatro visitas con tres goleadas a su favor y solo un empate. Precisamente la victoria más amplia llegó en Tercera División hace solo unas jornadas ante La Bañeza (0-4).

En cuanto a la actualidad del equipo, Unionistas hizo oficial ayer que los jugadores que habían estado a prueba durante la semana, el brasileño Allan Machado y el marroquí Domingo Berlanga, no se quedarán en la primera plantilla. En cuanto a las altas, el último fichaje, el delantero David Mitogo se ejercitó ayer con el equipo por primera vez y ha entrado en la lista de convocados para el choque. No así el hasta ahora otro fichaje -al menos falta otro más- del mercado invernal: el costa marfileño Lionel Lago todavía no tiene tramitada la ficha y tendrá que ver el partido desde la ‘barrera’. Sobre el resto de la convocatoria, Astu no puede contar con Álex González por sanción, mientras que Chamorro sigue recuperándose de la lesión de rodilla que se produjo ante la Segoviana. Se ha quedado fuera por decisión técnica Jaime García.

La Virgen del Camino ostenta 21 puntos y su gran poderío reside en su casa, donde ha sumado nada menos que 17. De hecho, sus tres últimos partidos en Los Dominicos han terminado en tres triunfos ante equipos como el Tordesillas (4-3), San José (2-0) y Cebrereña (3-2). Esta gran racha se contrapone con la de Unionistas fuera de casa en las últimas jornadas, en las que los blanquinegros han logrado una victoria, dos empates y una derrota, lo que ha hecho que los de Astu se hayan distanciado de los tres primeros en la tabla y que sus perseguidores se hayan acercado.

Eso sí, Unionistas tiene hoy la oportunidad de abrir más hueco de nuevo porque el Zamora, quinto, ayer no pudo pasar del empate (0-0) en el campo del Mirandés B y se sitúa a cuatro puntos, mientras que el sexto, el Tordesillas perdió en el campo del Ávila por 2-0 y se queda a diez puntos de los blanquinegros con un partido más.

«Los resultados favorables está claro que ayudan, pero nosotros nos hemos fijado este mes pensar solo en nosotros para dar un importante paso para el play-off», señala Astu sobre el empate de ayer del Zamora y la derrota del Tordesillas. Con respecto al encuentro de esta mañana, el preparador asturiano argumenta que «somos conscientes de que nos enfrentamos a un duro rival en un campo muy complicado donde ya han caído conjuntos de la zona alta de la tabla. El resultado además de la Cebrereña les coloca en una situación más complicada porque están ya solo un puesto por encima del descenso por lo que tendrán que salir a ganar sí o sí. Han recuperado jugadores en este parón navideño y eso, añadido a las condiciones de que tienen un campo pequeño y no en muy buen estado les hace mucho más peligrosos».

Eso sí, Unionistas va a por todas ante La Virgen del Camino. «Veo al equipo bien, a jugadores como Oskar, Zubi o Cristo muy enchufados y nuestra idea no varía. Saldremos a ganar como en cualquier campo», finaliza Astu.