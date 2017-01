Duelo de favoritos en La Albuera

La Gimnástica Segoviana y el Atlético Astorga retoman este domingo (17:00 horas) el pulso a la competición tras el parón navideño con un duelo entre dos de los favoritos a pelear por el ascenso a Segunda División B al finalizar la temporada. Segovianos y maragatos, segundos y terceros en la clasificación con un punto de ventaja para los gimnásticos, medirán fuerzas en el primer partido oficial del año y también de la segunda vuelta del campeonato.

Los de Abraham García esperan continuar en 2017 con la brillante racha de resultados con la que terminaron el pasado año y que les llevó a conseguir la victoria en las seis últimas jornadas y a no conocer la derrota desde el 20 de agosto. Precisamente, fue el Atlético Astorga el último –y único– equipo capaz de dejar sin puntuar a los azulgrana en lo que llevamos de temporada, tras vencer en el primer partido de liga por 3-1 en un encuentro en el que comenzaron marcando los segovianos con un tanto de cabeza de Chema y que remontaron los leoneses al borde del descanso.

Por su parte, el Atlético Astorga llega a la cita con las dudas surgidas en las últimos cuatro partidos que disputaron en 2016 lejos de estadio, en los que tan solo ha podido sumar dos empates que le hecho bajar desde la primera hasta la tercera posición. Sin embargo, su principal peligro y máximo goleador del grupo, Roberto García, llega a La Albuera tras concluir la primera vuelta con tres goles frente al Villamuriel.

El delantero maragato podrá protagonizar un interesante duelo de arietes con el berciano Ayrton, que ha entrado en la convocatoria azulgrana tras más de un mes lesionado. Aunque todavía no está para jugar noventa minutos, puede entrar en el once titular de Abraham García, del que se cae con seguridad Ivi con respecto al partido frente a Unionistas. El cantero gimnástico arrastra problemas musculares y no ha entrado en la lista de 21 jugadores en la que figura Chema y los juveniles Gómez, Guti y De la Mata y en la que no está el lesionado Kike. El once, salvo sorpresa, será el mismo que venció al Unionistas con la única duda de saber quien sustituirá en la delantera a Ivi, si el berciano Ayrton –cayendo Dani Arribas a banda derecha– o el vallisoletano Dani Calleja, quien también ha superado sus problemas físicos.