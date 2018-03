Un Viernes Santo en Palma El técnico Diego Gacimartín dialoga con Carlos durante un partido. / El Norte El Naturpellet Segovia realizará un viaje relámpago para jugar por la mañana su partido de Liga frente al Palma Futsal FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 27 marzo 2018, 20:21

Viernes Santo. Un día señalado dentro de la Semana Santa. Una hora (12:30) y un lugar, el Palau municipal d’Esports. Y también un partido de fútbol sala, el que disputará el Naturpellet Segovia en Palma de Mallorca. Normalmente, el Palma Futsal juega sus partidos como local los viernes por la tarde, pero en esta ocasión lo hará por la mañana, para que todos los niños puedan disfrutar del mejor fútbol sala en familia, según explica el club en las redes sociales.

En cualquier caso, el Naturpellet tendrá que realizar otro de esos viajes relámpagos. Lo hará en el mismo día; madrugará para coger el avión y llegar con el tiempo justo para llegar al pabellón y jugar el partido. Y a su término, viaje de regreso. Es lo que toca.

El equipo viene de perder en el Pedro Delgado frente al Aspil Vidal Ribera de Navarra. Diego Gacimartín, apuntó que en la segunda parte su equipo «había bajado un poco los brazos; se nos han puesto por delante y ya no llegábamos; no había esa presión sobre el balón. Quizás no habíamos hecho una gran primera parte y el 2-1 les ha metido en el partido y nos ha hecho daño».

El equipo está con once jugadores. «Dos han salido de una lesión hace muy poco, Buitre está jugando con molestias en el tobillo... Tenemos una plantilla muy corta y hemos jugado frente a un equipo que tiene un dinamismo brutal, aunque creo que en la primera parte no estuvieron tan cómodos y por eso cambiaron en la segunda... Hay que seguir», comentó. Quedan seis partidos para el final (cinco partidos completos y lo que le falta frente al Movistar Inter». «Que a nadie se le olvide que nuestro objetivo es la salvación, seguimos con un colchón importante y tenemos que seguir trabajando, tratando de hacerlo lo mejor posible en estos últimos partidos y que le gente también se vaya con buenas sensaciones».

Reconoció que en la segunda parte empezó mejor el conjunto navarro «y según ha ido madurando el partido, han sido mejores, bien por cansancio físico, bien porque nos hemos ido del partido. Han leído mejor el partido que nosotros con el partido a su favor, ya no llegábamos. Lo hemos intentado», dijo. Y también se complicó aún más cuando su equipo se cargó de faltas. «Si a falta de ocho minutos y medio, si ya no llegámanos, encima tienes cinco faltas, se complica mucho más, y luego son ya diez metros, que Mínguez los ha tirado extraordinariamente, imparables. El partido lo perdemos por esos detalles de los que hemos hablado otras veces».

No solo es que se jugara más el conjunto de Pato, más cerca del play off que el conjunto segoviano. «También nosotros jugábamos en casa, ante nuestra afición y queremos hacer buenos partidos. Creo que en la primera parte lo estábamos haciendo bien; no estábamos haciendo un gran partido, repito, pero creo que estábamos siendo mejor. Y en la segunda parte ha sido al revés; la actitud ha sido distinta; ese primer gol antes del descanso les metió en el partido, empataron a los dos, tres minutos de la segunda y a partir de ahí ya se vio que no... Y aún así tuvimos ocasiones. Si hubiéramos marcado el empate a dos (la de Buitre, la de Álvaro al palo), a lo mejor el partido hubiera cambiado. Pero lo que vale es el acierto; no las ocasiones que has tenido».