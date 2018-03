El viaje relámpago del Naturpellet Sergio, durante e partido disputado frente al Palma Futsal en el Pedro Delgado. / A. de Torre La expedición segoviana llegará a Palma el viernes, disputará su partido y emprenderá después el regreso a Segovia FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 28 marzo 2018, 22:38

No es un calendario sencillo el que tiene por delante el Naturpellet Segovia hasta el final de temporada (cinco jornadas, más el encuentro que tiene pendiente frente al Movistar Inter). De momento es cierto que tiene una ventaja considerable respecto al descenso, y que no hay que olvidar que el objetivo es sellar la permanencia (lo sigue teniendo en su mano) cuanto antes, pero lo que busca Diego Gacimartín es que su equipo mantenga el nivel. No es bueno dejarse llevar por lo cómodo de la situación, ni tampoco relajarse, y menos frente a un rival que pelea por entrar en la zona de ‘play off’ (es séptimo con 37 puntos, con dos de ventaja sobre el octavo, el Plásticos Romero Cartagena).

«Palma Futsal es un equipo muy complicado, creo que está muy bien armado, gente con mucha experiencia, un bloque sólido y muchos jugadores con un nivel de calidad muy elevado. A mí es un equipo que me gusta mucho en particular;utiliza situaciones de juego directo con pívot, un sistema de 3-1... tienen diferentes alternativas y alguna vez utilizan juego de cuatro. En su cancha también han conectado muy bien con su afición. Será una salida complicada, uno de esos partidos en los que tienes que estar muy concentrado y sobre todo, defender bien; esa es la clave», apuntó el técnico.

La semana empezó con una normalidad poco habitual en el conjunto segoviano, hasta que Sergio, en un choque con Buitre, sufrió un golpe en la rodilla. Y también está la situación de Álvaro, que sigue arrastrando molestias en el talón (y también ha sufrido un proceso gripal);Buitre sigue con molestias en el tobillo... Un rival complejo y un viaje que no se queda atrás en unas fechas tan señalas como la Semana Santa. Sale el mismo viernes de madrugada (a las seis de Segovia). Su avión llegará a las diez de la mañana, bajar del avión y competir. Y después del partido, viaje de regreso a Segovia.

Diego Gacimartín estuvo acompañado por Sergio, que también resaltó el potencial de su rival, el Palma Futsal. «Para mí es también uno de los mejores equipos de la competición; tiene una plantilla amplia y todos los jugadores de un nivel alto. Va a ser un partido complicado, pero vamos con el objetivo de ganar. Ya demostramos aquí en Segovia que se les puede ganar. Es a lo que vamos, a por el partido».

Es uno de los jugadores que arrastra molestias para este partido. «Tengo la rodilla inflamada, pero estoy bastante mejor. Espero no tener problemas para jugar este viernes», comentó.