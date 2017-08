Fútbol sala El vallisoletano Maria Puertas ficha por el Saint Pagnano italiano Puertas en un partido con el Manfredonia, su anterior equipo El ala-cierre de Traspinedo llega a un equipo con posibilidades de subir a la máxima categoría italiana SOFÍA FERNÁNDEZ Traspinedo (Valladolid) Jueves, 24 agosto 2017, 08:10

Para quien no tiene miedo de intentarlo. Para quien hace las maletas con la ilusión y el esfuerzo como principal pasaporte. Para quien trata de hacer de su pasión su futuro, el joven traspindejo, Mario Puertas, afronta expectante su segunda temporada en el fútbol sala italiano. Esta vez la oferta ha venido del Saint Pagnano, un equipo de Serie B al que espera dar lo mejor de sí para demostrar la calidad y la técnica en todas y cada una de sus jugadas.

Ex jugador del Universidad Valladolid, Mario Puertas, quiso hace un par de años abrir camino, ampliar fronteras y aprovechar las oportunidades que le brindaron, primero en el Sepsi Futsal (primera división en Rumanía) y después en el Manfredonia C5 (Serie B en Italia). Este año cambia el cálido clima del sur italiano por la zona norte en Merate (San Giorgio), donde se encuentra el equipo que ha apostado por el ala-cierre de 24 años para completar la plantilla: el Saint Pagnano, un conjunto de Serie B con posibilidades de ascenso. «El Saint Pagnano es un equipo compensado tanto técnica como físicamente por lo que espero obtener buenos resultados tanto a nivel individual como colectivo», afirma el joven traspindejo, quien ve realista la posibilidad de alargar temporada; «el contrato es de ocho meses, (la duración de la temporada regular) con opción a estar más tiempo si disputamos los 'play off' de ascenso y las fases finales de la copa Italia».

Disciplinado y decidido, Mario Puertas confía en una adaptación rápida al nuevo conjunto. El hecho de haber pasado ocho meses en Italia le da una tranquilidad añadida y sabe por vivencias anteriores que «la barrera idiomática ya no supone un problema, por lo que la comunicación con el resto del conjunto no será un obstáculo. Por suerte, en los equipos donde he jugado anteriormente el vestuario también hace un esfuerzo para que todos seamos un equipo sin fisuras».

En unos días comienza la pretemporada en la que espera demostrar su calidad, «tanto para mí como para el resto de jugadores del Saint Pagnano se trata de un período para ponernos en buen estado de forma y prepararnos de cara a al inicio». Puertas acaba de aterrizar en el país de la bota teniendo claro que técnicamente puede aportar «una contundente defensa con salida de balón jugado y buena pegada con las dos piernas». Con tres intensas sesiones semanales de entrenamiento y disputando partidos amistosos cada fin de semana hasta el inicio de la temporada, no cabe duda de que Mario Puertas tendrá tiempo para demostrar versatilidad y astucia en sus jugadas como hizo en el Sepsi Futsal o en el Manfredonia.

Dinámico y sagaz, el ala-cierre ha aprovechado sus vacaciones de verano para seguir haciendo lo que más le gusta, darle al balón, obteniendo muy buenos resultados con el FS Sardón, ya que en junio ganaron el Campeonato de España de Deporte Aficionado compitiendo contra equipos de toda España. Ya desde Merate, Mario Puertas continúa con el reto de conquistar el fútbol sala italiano y luchar por los propósitos marcados. «Crecer como jugador para mejorar cada año e ir subiendo de categoría hasta conseguir mi principal objetivo que sería jugar en la Liga Nacional en primera división en España. Es un reto factible, ya que los anteriores equipos han quedado contentos con mi rendimiento y mi evolución como ala-cierre«, afirma Puertas, quien anima a que «los jóvenes aprovechen las oportunidades que les brindan tanto ojeadores como representantes de disfrutar de este deporte y poder desarrollarse personal y profesionalmente».