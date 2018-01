Un transatlántico llega al Pedro Delgado Diego Gacimartín da instrucciones a sus jugadores en un anterior partido. / Antonio de Torre El apoyo de la afición, una de las bazas del Naturpellet Segovia para su partido frente al FC Barcelona Lassa FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 11 enero 2018, 22:16

Qué se puede decir del FC Barcelona Lassa. «Un transatlántico; un equipazo;una plantilla muy amplia y con mucha experiencia, internacionales, muchísima calidad...». Es la valoración que hizo el técnico del Naturpellet Segovia respecto al partido de este viernes (21:30 horas y televisado por las cámaras de Eurosport 2) en el Pedro Delgado.

«Nosotros confiamos mucho en la gente, en nuestra cancha, que nos empujen, en ver el pabellón como lo hemos visto otras temporadas en partidos importantes en los que hemos pedido el apoyo de la afición. Somos conscientes de que va a ser un gran partido», comentó Gacimartín.

El técnico también se refirió al estilo de juego del FC Barcelona Lassa. «Sabemos que tiene una manera muy clara de jugar con Ferrao, con un 3-1, clara para este tipo de situaciones y cuando no juega Ferrao quizá lo hacen más de cuatro, un juego más rápido, más eléctrico... Nos van a presionar los 40 minutos y vamos a ver si somos capaces de manejar este tipo de situaciones».

¿La clave? «No tener errores. Siempre lo decimos pero es que contra estos equipos un error se paga muy caro. Tendremos que estar muy concentrados y aprovechar las que tengamos. El apoyo de la gente será importantísimo porque va a ser un partido muy difícil». Y recuperar la intensidad defensiva. Actualmente es el segundo equipo que más goles ha recibido.

La semana ha sido complicada en cuanto a las lesiones. De momento, y hasta el último momento, el técnico prefiere no descartar a nadie, aunque sabe que alguno va a llegar muy justo, como Álex. Y Carlos todavía no ha trabajado con el grupo. «Ya veremos si nos pueden echar una mano», apuntó Diego Gacimartín. No se descarta que tenga que echar mano de algún jugador del filial. Gacimartín también se refirió a la situación en la portería. «Es igual que en el resto de los quintetos o de los que están jugando. Dependen de cada entrenamiento y luego, por supuesto, de cada partido. Los 13 jugadores que tenemos trabajan para tener sus minutos y la decisión siempre se toma en el último momento, según la evolución de la semana, de cómo esté cada uno...».

Diego Gacimartín estuvo acompañado en esta ocasión por Álvaro López. El jugador destacó las ganas que tiene el equipo de que llegue este partido. «Es de esos partidos que está marcado en el calendario, además aquí en Segovia. No tengo duda de que la gente nos va a apoyar hasta el final. Se afronta con respeto, pero con muchas ganas».

Y la pregunta del millón. ¿Hay opciones de ganar al Barcelona? «Claro que las hay. No es imposible. Sabemos que es muy difícil, pero como ya he dicho, tenemos que utilizar nuestras armas y aprovechar las que tengamos arriba y defender mucho más compacto. Si que es verdad que hemos demostrado esta temporada que somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero en este tipo de partidos el espejo claro que tenemos es de Inter en la ida», apuntó un jugador que también destacó que cada vez se siente más cómodo en la posición de cierre. «Le he terminado cogiendo el gustillo».