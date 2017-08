«La táctica puede ser un factor importante para mí en Gran Bretaña» Daniel Pérez posa con el Acueducto de Segovia, la ciudad que abandona para marcharse a jugar a Sussex, al fondo. / Antonio Tanarro Fútbol sala El jugador vuela hoy a Reino Unido para incorporarse al Sussex Futsal Club, equipo en el que jugará la próxima temporada Ó. SJ. H. Segovia Martes, 22 agosto 2017, 11:22

Los nervios le zarandean en el comienzo de su aventura británica, pero las ganas y la juventud pueden con todo. Daniel Pérez (Segovia, 21 de noviembre de 1997), futbolista segoviano formado en las categorías inferiores del desaparecido Caja Segovia FS y recién salido de la cantera del Segosala, vuela hoy hacia Reino Unido para dar comienzo a su andadura en el Sussex Futsal Club, cuya entidad ha establecido este mes de agosto relaciones mutuas con la institución de Daniel Ibañes en Segovia. El conjunto que capitanea Graham Knight, ubicado en el condado costero del mismo nombre que se erige al sureste de la isla lindando con el Canal de Castilla, contará con los servicios del ala-pivot para la próxima temporada 2017-2018 en la Segunda División inglesa. Daniel tiene pensado trabajar para poder costearse la experiencia, y la posibilidad de disfrutar de un fútbol sala joven y muy diferente al español en sus fundamentos más básicos puede ser una de las recompensas al esfuerzo.

–19 años. Sale a jugar a Reino Unido. Otra cultura, otro fútbol... ¿A título personal, cómo se vive la aventura británica?

–Bien, con nerviosismo pero me parece una experiencia interesante salir fuera de España. Son cosas nuevas que hay probar. Estoy con mucha ilusión y tengo ganas de ver cómo son las cosas allí, si es muy diferente... Sobre todo, con ganas de probar.

–¿Cree que un contexto socio-político como el actual, con el Brexit de por medio, puede afectar de alguna forma a su futuro futbolístico al irse a Reino Unido? ¿Puede encasillarle de alguna forma el estado actual de las relaciones bilaterales UE-UK?

–Puede afectar. Yo espero que no pero sí que es verdad que ya voy con la idea de que en algún momento puedo llegar a tener problemas en ese sentido, aunque no creo que me cierre puertas en el futuro. En el deporte en general no suele haber limitaciones con eso.

–Ya ha salido anteriormente fuera de España para jugar. ¿Después de su paso por Italia, se ve más experimentado y seguro de cara a este año en Inglaterra?

–Sí, yo creo que sí. Lo que he vivido hasta ahora me da mucha seguridad de cara al futuro. Tácticamente, lo que he visto es que en España se trabaja mucho más la táctica que en Inglaterra y creo que ése puede ser un factor importante para mí allí. Es difícil saber con seguridad si tendré sitio fijo en el equipo, más en fútbol sala que hay cambios constantes, aunque intentaré asegurar mi puesto.

–¿Le gustaría quedarse indefinidamente o preferiría salir en algún momento en otra dirección?

–Mi idea es quedarme un par de años en Inglaterra pero sí que es verdad que me gustaría probar, no solo en otros países, sino aquí mismo, en España, donde creo que el nivel es muy alto. De momento, quiero quedarme allí y aprender todo lo que pueda, también el idioma, y luego ya se irá viendo.

–¿Por qué decidió irse a Gran Bretaña y cómo le llega una oferta así a un jugador segoviano?

–A mí me surgieron las ganas de salir y mi padre [Agustín Pérez Yáñez] conocía gente en Inglaterra. Habló con ellos y, aunque el nivel no era el mismo, la verdad es que aprendes en todos los sitios. Haya más o menos nivel, al fin y al cabo es Segunda División. Entonces me interesó y creo que, comparado con los equipos en los que he estado, no habrá mucha diferencia de nivel.

–Los británicos tienen fama de fríos pero corteses, ¿cuáles han sido sus sensaciones en cuanto a recibimiento hasta ahora? ¿Cree que encajará bien en una cultura social y futbolística diferente a la española?

–El recibimiento ha sido increíble, lo valoro muchísimo. El entrenador mismo me ha ofrecido que encuentre trabajo, quedarme en su casa y ya estuve una semana allí para ver cómo es aquello [del 21 al 26 de junio] y me ayudó en todo. Ha sido impresionante. Mi idea es trabajar por las mañanas, entrenar por la tarde y algún pasatiempo. Yo voy allí a jugar, principalmente, tengo varias ideas de trabajo pero como sustento. Quiero un trabajo que no me quite tiempo de jugar y creo que encajaré bien allí, me adapto bastante.

–¿Qué cree que le aportará su paso por el Sussex Futsal?

–No deja de ser un Segunda División, que es una categoría muy alta, entonces creo que, además de la experiencia, igual puede ayudarme también a quitar ese nerviosismo de jugar partidos importantes en categorías altas. Ya me han puesto al día del club. El Sussex lleva tres años seguidos ganando la liga y aspiran a ganarla el año que viene. Por lo que he visto, el trabajo es bueno y se ve en los resultados que están logrando, que hablan por sí solos.

–A nivel de fútbol sala, ¿cuáles son las diferencias que tendrá que asumir en cuanto al juego al llegar a una ciudad como Sussex? ¿Más intensidad, menos táctica?

–Principalmente, en Inglaterra el fútbol sala no tiene la trayectoria que aquí, en España. Solo lleva seis o siete años allí este deporte, si no me equivoco. Creo que tiene futuro, pero de momento no ha tenido tiempo de consolidarse. Por lo que me he informado, el fútbol inglés es mucho más físico que en España, pitan bastantes menos faltas, hay más contacto e intentaré acostumbrarme a ello.

–¿Ha investigado ya sobre la afición británica? ¿Cómo se vive allí el fútbol de interior? Entiendo que puede existir una diferencia notable... ¿Hay tanto ‘hooliganismo’ como en el mundo del fútbol?

–No, la verdad es que no. Vi un partido y había bastante gente pero no me he informado mucho de eso. Cuando llegue allí lo veré, pero no creo que haya tanto ‘hooliganismo’. No se conoce tanto el fútbol sala para que la gente sea tan radical en eso.

–Sensaciones de lo que deja atrás. ¿En qué estado cree que se queda la cantera del Segosala este año?

–La cantera queda en muy buen estado. Creo que es de lo que más puede enorgullecerse el Segosala y de cómo se trabaja desde pequeños hasta mayores. Yo mismo he estado allí desde cadete [antes, desde los ocho hasta los catorce años, militó en el Caja Segovia FS], cuando mi padre era director de cantera. El trabajo era el mismo que se llevó a cabo en Caja Segovia, muy bueno. A nivel de entrenadores está todo muy bien organizado en la cantera.

–¿Qué echará de menos del fútbol sala segoviano?

–Pues no lo sé, sinceramente. Yo creo que cuando llegue allí me daré cuenta de qué es lo que echo en falta. Tal vez un poco la libertad de jugar con gente que conoces y contra gente que también conoces.