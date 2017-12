A las puertas de un valioso punto Borja Blanco trata de taponar un disparo de Araça durante el encuentro disputado este viernes. / Naturpellet Segovia El Naturpellet Segovia realiza un gran encuentro frente al Osasuna Magna pero pierde por 4-3 OPTA Irurtzun (Navarra) Viernes, 1 diciembre 2017, 23:09

Comenzó el partido con un gran Naturpellet Segovia. Los visitantes consiguieron imponerse en el principio del encuentro merced a una fuerte presión que ahogó los intentos de salida de Osasuna Magna, estáticos y sin chispa en los primeros compases. Así pues, ya en el primer minuto de juego Alvarito probó con una falta desde la frontal las manos de Asier, que en los primeros diez minutos de juego fue el hombre más activo y destacado de los locales. En el córner de ese lanzamiento llegó la segunda ocasión segoviana, Javi Alonso remató forzado y Asier atajó en la línea.

4 Osasuna Magna Asier, Araça, Rafa Usín, Bynho y Eseverri -cinco inicial-. También jugaron: Roberto Martil, Eric Martel, Dani Saldise, Llamas y Víctor. 3 Naturpellet Segovia Cidao, Borja Blanco, Javi Alonso, Alvarito y Sergio -cinco inicial-. También jugaron: Carlos Muñoz, Buitre, Álvaro López y Juanfran. goles. 0-1 Alvarito (min 3), 1-1 Rafa Usín (min 9), 2-1 Eric Martel (min 14), 3-1 Rafa Usín (min 21), 3-2 Buitre (min 32), 3-3 Javi Alonso (min 33) y 4-3 Eric Martel (min 38). árbitros. Moreno Durán y Múnez Carpintero. Amonestaron a los locales Víctor y Eric Martel. incidencias. Anaitasuna. 1.700 espectadores.

Osasuna Magna no reaccionaba y Segovia finalmente aprovechó para adelantarse en el marcador. Tras un intento de contragolpe local, el equipo segoviano montó un tres para dos que Javi Alonso finalizó con un fuerte disparo raso que Alvarito se encargó de empujar a la red en el segundo palo. Con el 0-1 y los cambios, Osasuna Magna quiso modificar la tónica del partido pero no pudo en los primeros envites ante un Naturpelle Segovia que no se dejó amedrentar. Aun así, poco a poco, los verdes fueron probando cada vez más a un Cidao muy seguro. Primero, el meta brasileño sacó un córner que, tras rematar de volea Llamas, se envenenó al tocar en Roberto Martil. Y, un minuto después, Llamas buscó un centro chut que sacó el meta visitante.

Finalmente, llegó el empate local gracias a un contragolpe generado por un robo de Araça en campo rival. El cierre brasileño cedió a Rafa Usín que, tras recortar, batió a Cidao con un disparo duro. Con la igualada Osasuna Magna no se conformó y, un minuto después, quiso el segundo con un contragolpe de tres hombres contra uno. Rafa Usín condujo por el centro y cedió a Víctor que en el mano a mano devolvió al ala madrileño, pero Alvarito llegó a cortar antes del disparo.

Con un Naturpellet Segovia superado, los verdes lo volvieron a intentar. Esta vez merced de una gran combinación entre Bynho y Araça, que acabó con disparo alto de este. La superioridad de Osasuna Magna se demostró por fin en el marcador gracias al gol de la noche. Desde quince metros, y escorado en banda derecha, Eric Martel colocó el balón en la escuadra con un fuerte disparo cruzado. En los últimos cinco minutos de la primera mitad el partido se volvió a igualar, e incluso pudo empatar el Naturpellet Segovia con un mano a mano de Edu,pero Asier le ganó la partida.

La segunda parte, al contrario que la primera, fue un monólogo verde. Los locales salieron dominando y se hicieron con la posesión del balón desde el principio. Además, se encontraron con la fortuna de hacer el 3-1 nada más comenzar. Araça sirvió en un saque de banda a Rafa Usín que empujó a la red en el segundo palo. Dos minutos después, los verdes dispusieron de otra gran ocasión. En un contragolpe, Eric Martel cedió en el mano a mano a Dani Saldise que, muy escorada, se topó con el palo. Segundos más tarde Eric puso un gran balón a Alvarito que en el centro del área remató alto.

El propio Eric Martel probó fortuna con un disparo cruzado raso que sacó muy bien Cidao. Entonces, cuando más claro era el dominio local llegó la confianza, la relajación y la reacción visitante. Y en apenas dos minutos, Naturpellet Segovia marcó dos goles para poner el 3-3 en el marcador con dos contragolpes. Primero Buitre con un disparo raso cruzado y luego con un preciso remate de Javi Alonso a pase de Borja Blanco.

Llegaron minutos de locura y emoción en el pabellón Anaitasuna y Osasuna Magna sacó portero jugador. Primero tuvo dos ocasiones Rafa Usín que Javi Alonso sacó sobre la línea, pero el gol llegó cuando Javi Eseverri disparo fuerte y raso y Eric Martel empujó en el segundo palo. Con el marcador en contra los segovianos sacaron el portero jugador y acorralaron a un Osasuna Magna que supo sufrir para mantener los tres puntos en casa. Asier primero sacó un duro disparo de Buitre y, posteriormente, cuando solo quedaban cinco segundos para el final, la suerte se alió con los locales. Un disparo cruzado de Borja Blanco se lo encontró Javi Alonso en boca de gol, pero no pudo empujar con el pecho y Osasuna Magna se quedó con el triunfo.