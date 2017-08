Una primera prueba positiva Alvarito, durante un partido anterior frente al O Parrulo. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA El Naturpellet Segovia sale victorioso de su debut en pretemporada frente al Atlético Benavente y el O Parrulo QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 20 agosto 2017, 17:44

El objetivo de la cita no era sumar victorias pero siempre viene bien comenzar una preparación con el buen sabor de boca que deja un triunfo. El Naturpellet Segovia salió victorioso del triangular que en la tarde de ayer se disputó en la localidad zamorana de Benavente entre el equipo anfitrión, la escuadra blanquirroja y el O Parrulo Ferrol, tras superar a los benaventanos en la tanda de penaltis y a los gallegos por 1-0 en un igualado choque. Dos ‘minipartidos’ de veinte minutos de duración que sirvieron para que el equipo acumule ritmo de juego y para que Gacimartín apunte las primeras conclusiones de una plantilla que por el momento marcha por el camino previsto.

El primer encuentro enfrentó al Atlético Benavente y al Naturpellet Segovia. Los visitantes hicieron valer su mayor calidad para dominar claramente el choque frente a un rival de inferior categoría (Segunda División B) que sin embargo luchó y peleó con garra poniéndole las cosas difíciles al conjunto dirigido por Diego Gacimartín. La posesión era claramente de los segovianos, que se adelantaron con un gol de Buitre en el minuto 2 tras pase de Javi Alonso y con un tanto de Carlos Muñoz en el minuto 10. Con 0-2 en el electrónico el Naturpellet Segovia dispuso de claras oportunidades para dejar sentenciado el choque, pero no las aprovecharon dando vida a los blanquiazules.

A falta de cuatro minutos para el final lograron recortar distancias en el marcador tras al saque de una falta escorada que acabó en el fondo de la portería defendida por Alberto. El guardameta segoviano evitó en primera instancia el empate de los benaventanos deteniendo un doblepenalti en el tramo final, pero no pudo lograrlo instantes más tarde cuando el lanzamiento se produjo desde los seis metros del punto de penalti. Precisamente, desde ese lugar se acabaría decidiendo el ganador del choque tras acabar el tiempo reglamentario con empate a dos. Borja Blanco, Buitre y Alvarito marcaron los tres lanzamientos del Naturpellet Segovia y Alberto detuvo uno de los disparos del Benavente para dar el triunfo a su equipo.

Pruebas

El segundo encuentro de la tarde, frente al O Parrulo, estuvo más disputado. Con un equipo de su misma categoría enfrente, al Naturpellet Segovia le costó más llevar la iniciativa del juego con el balón en sus pies pero aún así consiguió superar a los de Diego Ríos en el electrónico gracias a un gol de Buitre a la salida de un saque de esquina.

El partido sirvió para que Diego Gacimartín comprobase las diferentes variantes defensivas de su equipo, tanto en la presión en media cancha como en toda la pista. Ante la ausencia de Carlos Muñoz en el segundo encuentro, con quien el cuerpo técnico del Naturpellet Segovia prefirió no arriesgar debido a una contusión en las costillas, el equipo no contó con ningún cierre puro. Dicha función la realizaron Alvarito (quien disputará esta temporada muchos minutos en dicha posición), Álvaro López y Edu, acostumbrados a caer en el cierre durante gran parte de sus etapas de formación.

La próxima cita para el Naturpellet Segovia tendrá lugar el miércoles, cuando reciban en el pabellón Pedro Delgado al Aspil Vidal Ribera Navarra a partir de las 19:00 horas. En dicho escenario también volverán a jugar el próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, frente al otro equipo navarro de Primera División, el Magna Navarra Osasuna.