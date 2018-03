«No podemos pensar que ya está todo hecho» Javi Alonso, durante un partido disputado en el Pedro Delgado. / Antonio Tanarro Javi Alonso, jugador del Naturpellet Segovia, asegura también que el objetivo es cerrar la salvación de forma matemática lo antes posible FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 14 marzo 2018, 13:48

Llegó (más bien volvió) como un refuerzo importante del Naturpellet Segovia para la temporada en Primera División. Javi Alonso (Madrid, 1993) regresó a Segovia para ser una pieza importante en el engranaje de Diego Gacimartín. Jugador de carácter, nadie duda de su calidad y está respondiendo con juego y goles. Más maduro, con más experiencia y muy regular, se nota que hay ocasiones en las que disfruta sobre la cancha, con ilusión, como sucedió frente al Gran Canaria FS. Fue uno de los destacados con sus tres goles.

–Ahora que el equipo consigue por fin una victoria, después de unas cuantas jornadas, va y se produce un nuevo descanso en la competición...

–La verdad es que ahora que habíamos conseguido la victoria, nos venía bien lograr alguna más, a mí lo que me gusta es ganar, pero bueno, este parón nos va a venir bien para seguir trabajando y preparar en las mejores condiciones el partido frente al Aspil Vidal Ribera Navarra e intentar sumar los puntos.

–Hombre, salvo catástrofe de esas monumentales, parece que la permanencia está asegurada...

–Está claro que nos ha venido bien este último triunfo frente a un equipo que está luchando por no descender, es verdad que tenemos una buena ventaja de puntos respecto al descenso, pero no tenemos que pensar que ya está todo hecho ni pararnos aquí, sino tratar de conseguir más puntos en estas jornadas que nos quedan para el final de la competición. Intentaremos conseguir cuanto antes la permanencia. Será mejor para todos. No nos podemos relajar ahora.

–Una pena que el equipo no esté en esta Copa de España que comienza este jueves.

–Sí que es una pena. Es verdad que al principio no era nuestro objetivo, pero cuando lo ves tan cerca... Nos dio rabia porque la verdad es que podíamos haber estado ahí.

–En Tenerife marcó tres goles. ¿Cuántos lleva ya durante la temporada?

–15.

–Caramba, no está nada mal...

–A mí me gusta mucho el fútbol sala. Nunca he sido un jugador de marcar muchos goles, siempre he sido más de hacer jugadas y darles pases a los compañeros, pero sí que es verdad que en este equipo he hecho jugadas, he ayudado a los compañeros y también he estado más fino de cara a la portería y eso me ha permitido ayudar al equipo también con goles. En este partido nos jugábamos mucho, todos pusimos de nuestra parte, así que estoy muy contento por ayudar al equipo con goles y espero que siga así, en esta línea de trabajo.

–¿Está Javi Alonso en su mejor momento deportivo?

–Un jugador siempre pasa por diferentes momentos durante una temporada. Sí que es verdad que esta he sido muy regular, me encuentro bien, muy cómodo desde el principio y estoy ayudando al equipo. Sí, puede ser que sea la mejor...

–También le ha costado sangre. Y le dieron unos puntos que hubieran venido de perlas al equipo para otros objetivos...

–(Ríe). También, también me ha costado sangre. Pero bueno, son lances de juego, gajes del oficio, que se dice.

–Hay quien piensa que, tal y como está jugando Javi Alonso debería ser convocado con la selección española. ¿Es algo que le obsesiona, le preocupa?

–No me obsesiona, porque hay jugadores muy buenos que van a a la selección española; no es fácil. Lo que está claro es que todos trabajamos siempre para vestir la camiseta de tu país. Es un orgullo. Yo voy a seguir trabajando igual. Sí que es verdad que me encuentro muy bien y que sería una oportunidad muy bonita para mí.

–No me resisto a preguntarle sobre el fallecimiento de Cecilio Rodríguez, el utilero del Movistar Inter, durante el partido disputado en el Pedro Delgado. ¿Había vivido alguna situación así?

–No, ni remotamente parecida. No estamos preparados para vivir una situación así. Fue algo que nos cogió a todos de repente. Fue un palo muy duro para todos los que estábamos en el pabellón. El peor momento que he vivido dentro de una cancha., momentos que son difíciles de olvidar. Reiterar una vez más el pésame a la familia y a todo el Movistar Inter.

–¿Cómo está viviendo esta nueva etapa en Segovia? Está claro que de nuevas no le ha pillado...

–No. Ya conocía la ciudad. Ya estuve hace unos años, y más o menos todo sigue igual. De cuando estuve entonces, sí que ha cambiado bastante el equipo en cuanto a nombres, pero a muchos ya los conocía de antes. Sabía a dónde venía y lo que me he encontrado, es lo que me esperaba, así que en ese sentido, no ha sido una sorpresa. Segovia es una ciudad que respira y vive el fútbol sala, es historia de este deporte, una ciudad a la que todo el mundo seguro que le gusta venir.

–También gustará jugar en Primera División.

–Ya lo creo que da gusto jugar, y aunque matemáticamente no hemos conseguido todavía la permanencia en la categoría, sí que es verdad que hemos luchado, lo tenemos en nuestra mano, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, también por nuestra afición, que está ahí en todo momento. Siempre están de diez y por eso hay que seguir sumando victorias también por ellos.