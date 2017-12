Un partido lleno de dificultades para el Naturpellet Segovia Diego Gacimartín da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto. / Antonio de Torre Las lesiones y la calidad del rival marcan el último partido de la primera vuelta en Murcia frente a ElPozo y complican su billete a la Copa de España FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 11 diciembre 2017, 18:42

Ganar en Murcia... y nada menos que a ElPozo. Como si fuera tan fácil. El Naturpellet Segovia vivirá este martes el final de la primera vuelta (21:00 horas) frente al conjunto de Duda. No precisa de muchos análisis, como sucede también en el caso del Movistar Inter y FC Barcelona Lassa. La calidad del conjunto murciano, el pabellón, no será la única dificultad a la que tenga que hacer frente. El conjunto de Diego Gacimartín llega muy mermado por las bajas de Álex Fuentes, Sergio y Alvarito. «Un rival muy complicado, que está en un buen momento. Y si ya de por sí íbamos a sufrir con la plantilla al completo, todavía nos tocará sufrir más. Tenemos que estar muy acertados y que ellos no tengan un buen día», comentó el técnico Diego Gacimartín.

El final de esta primera vuelta define los ocho equipos que se clasifican para la Copa de España. Casi lo de menos es pensar en las opciones que tiene el conjunto segoviano para entrar en la Copa de España. Los números lo demuestran, y sus posibilidades hubieran si do mayores si hubiera conseguido ganar al O’Parrulo, pero las matemáticas del Naturpellet están más centradas en la Liga y en lograr la permanencia en Primera que en la Copa. Eso sí, quién se lo iba a decir cuando empezó la temporada en Primera División. No es su objetivo, lo ha dicho por activa y por pasiva Diego Gacimartín, y así lo responde a cada pregunta sobre este particular, pero no deja de ser un sueño. Y los sueños a veces se cumplen.

La intención del conjunto segoviano es la de «competir en Murcia, conseguir llevar a ElPozo hasta el final y lógicamente estar firmes para dejar pocos espacios... y que no se nos lesione nadie más», apuntó Diego Gacimartín.

Con siete equipos ya clasificados (Movistar Inter, Barcelona Lassa, ElPozo Murcia, Osasuna Magna, Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior y Ríos Renovables Zaragoza) queda una plaza libre que se disputarán esta tarde cuatro equipos, el Aspil Vidal Ribera de Navarra, Levante, Plásticos Romero Cartagena y el Naturpellet Segovia. Muchos estarán pendientes de las redes sociales (son los nuevos tiempos).