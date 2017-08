El Naturpellet Segovia sufre su primera derrota de la pretemporada Álvaro López intenta marcharse de tres jugadores del Aspil Vidal Ribera Navarra. / Óscar Costa FÚTBOL SALA El Aspil Vidal Ribera Navarra impone en el pabellón Pedro Delgado su mayor rodaje y puntería QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 23 agosto 2017, 22:36

Nunca sienta bien perder pero cuando la derrota llega en pretemporada duele menos. Y si encima las sensaciones durante buena parte del choque son positivas incluso acabas el encuentro con media sonrisa en la cara. El Naturpellet Segovia cayó este miércoles derrotado en su segunda prueba de pretemporada, la primera en el Pedro Delgado, frente a un Aspil Vidal Ribera Navarra que se mostró más acertado en las áreas y que demostró al equipo segoviano que Primera División es una categoría muy exigente que no permite despistes. Y este miércoles, además de buenas sensaciones, el equipo entrenado por Diego Gacimartín dejó un puñado de desajustes típicos de las primeras semanas de preparación que deberá corregir en los próximos días para competir con garantías en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

0 Naturpellet Segovia Alberto, Álvaro López, Javi Alonso, Juanfran y Buitre -cinco inicial-. También jugaron: Alvarito, Rodri, Edu, Sergio González, Álex Fuentes, Borja Blanco, Carlos Muñoz y Cidao. 2 Aspil Vidal Ribera Navarra Gus, David, Rubi, Sepe y Pedro -cinco inicial-. También jugaron: Ferrán Plana, Lucas, Iago Rodríguez, Hamza, Sergio González, Kosuke y Mínguez. goles. 0-1 Pedro (min 15) y 0-2 Hamza (min 31). árbitros. Ricardo Contreras y Rubén Miguel Velasco (Segovia). Amonestaron a los locales Álvaro López, Alvarito y Carlos Muñoz y a los visitantes Hamza y David.

Gacimartín salió de inicio con un quinteto en el que Álvaro López jugó de cierre. El jugador madrileño, acostumbrado a ocupar el ala durante sus dos etapas en el club segoviano, tendrá que jugar muchos minutos durante la temporada en una de las posiciones clave del juego para dar descanso a Carlos Muñoz (el único cierre puro de la plantilla) y a Alvarito (quien esta temporada variará su posición con respecto a las anteriores campañas). No lo hizo mal el exjugador del Barcelona B, demostrando que no tendrá muchos problemas a la hora de iniciar el juego en ataque y que en defensa, frente a rivales que empleen un pívot profundo, también sabrá como proceder, tal y como pudo comprobar el visitante Pedro.

El choque comenzó con ritmo y con buenas intenciones por parte de los jugadores de ambos conjuntos. Durante los primeros minutos se pudo ver un encuentro con alternativas, en el que los ataques brillaban más que las defensas, aunque con imprecisiones en los momentos decisivos de las jugadas que evitaron que el marcador se moviese durante los primeros compases. Las rotaciones de los dos entrenadores estaban medidas al segundo, siempre en torno a los tres minutos, para que ningún jugador hiciese un esfuerzo extra que la ocasión no merecía.

Con dominio alterno durante los inicios de la contienda las ocasiones llegaron en ambas porterías. Buitre fue el primero en intentarlo con un disparo exterior repelido por Gus, el mejor de los navarros en la cancha del Pedro Delgado. Respondieron los naranjas con un disparo de Rubi desviado a saque de esquina por Alberto y con una llegada que David no supo materializar al segundo palo. Hamza salvó bajo palos una jugada de estrategia de los de Diego Gacimartín, mientras que Alberto de nuevo agrandó su figura para ganarle la partida a Sergio González en un mano.

Alvarito cae derribado por un jugador del Aspil Vidal Ribera Navarra. / Óscar Costa

Era el ecuador del primer periodo y el partido ya había bajado su ritmo. El Naturpellet trataba de crecer gracias a su presión en toda la cancha, con la que conseguía dificultar la salida de balón del Aspil Vidal Ribera Navarra pero sin apenas oportunidades de robar el esférico cerca de la portería de Gus. Borja Blanco fue el primero en lograrlo, pero su disparo se estrelló con la madera. A partir de entonces los segovianos se hicieron con el dominio del choque, con Álex Fuentes y Álvaro protagonizando las acciones de mayor peligro.

Los visitantes apenas tenían presencia en ataque pero no fue obstáculo para que se adelantasen en el electrónico con una gran contra llevada por Rubi por el carril central que fue culminada con éxito por Pedro con un disparo alto. El pívot navarro tuvo el 0-2 en sus botas tras un nuevo robo de balón, pero esta vez Alberto le ganó la partida en una de las últimas ocasiones de los primeros veinte minutos.

Segunda parte

El paso por vestuarios no le sentó bien al equipo entrenado por Diego Gacimartín. Los naranjas aumentaron un punto su intensidad defensiva, recuperando con rapidez el balón y dominando con una fluida circulación del esférico que carecía de profundidad. Hamza era el jugador más peligroso de los navarros, que se encontraban cómodos sobre el parqué del Pedro Delgado frente a un rival en el que no destacó ningún jugador. Gacimartín rotaba a su equipo en busca de frescura pero no encontró ese jugador con la chispa necesaria –habitual al ser un partido disputado en agosto– para desequilibrar a la defensa visitante. Rodri dejó detalles de su calidad con la pierna izquierda, mientras que Sergio González y Javi Alonso tuvieron una discreta actuación todavía lejos del rendimiento que pueden ofrecer durante la temporada. Aún es pronto y harán falta semanas para ver su mejor versión en el Pedro Delgado.

Gus se adelanta a Buitre druante el partido disputado ayer. / Óscar Costa

Buitre volvió a ser el primero en intentar el empate tras una contra lanzada por Cidao que salvó primero Gus y que acabó con el balón contra el poste izquierdo de la portería navarra. El portero visitante volvió a salvar a su equipo tirando de reflejos a un disparo a bocajarro de Juanfran y a otro de Sergio González tras una buena jugada por banda derecha de Edu. Rondaban la igualada los locales, pero Hamza logró hacer el 0-2 anticipándose a la defensa local en un saque de esquina ante el que nada pudo hacer Cidao.

En los minutos finales lo intentaron los jugadores de Diego Gacimartín, incluso con Alvarito como portero-jugador, pero Gus y los postes evitaron que los segovianos lograsen perforar la portería visitante. El sábado, a partir de las 18:30 horas, el Naturpellet Segovia tendrá una nueva prueba en el Pedro Delgado frente al Magna Navarra.