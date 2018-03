El Naturpellet Segovia quiere atar la permanencia Sergio intenta marcharse de un jugador del Palma Futsal. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA El equipo dirigido por Diego Gacimartín busca frente al Palma Futsal la salvación matemática QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 29 marzo 2018, 21:57

La permanencia todavía no es matemática, pero está al caer. Salvo sorpresa mayúscula, el Naturpellet Segovia seguirá la próxima temporada en Primera División. Su gran primera vuelta les ha permitido afrontar con cierta tranquilidad y sin urgencias los últimos meses de competición, donde las bajas en su plantilla han afectado a un equipo que quiere certificar de una vez por todas su salvación. Podría llegar este fin de semana, siempre y cuando los segovianos logren sumar los tres puntos en su duelo de este viernes (12:30 horas) frente al Palma Futsal y el Santiago Futsal no consiga la victoria el sábado frente al Plásticos Romero Cartagena.

Si la salvación no se confirma este fin de semana no tardará muchos más días en llegar. Con tan solo quince puntos por disputarse (18 en el caso del Naturpellet Segovia, que tiene pendiente reanudar su encuentro frente al Movistar Inter), se antoja bastante improbable que el Santiago Futsal logre remontar los diez puntos de desventaja que tiene con respecto al equipo de Diego Gacimartín, sobre todo teniendo en cuenta que en las 25 jornadas disputadas hasta la fecha tan solo ha podido sumar 14 puntos. Así, los blanquirrojos confían en cerrar cuanto antes su permanencia en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol sala.

No obstante, el cuerpo técnico del Naturpellet Segovia no contempla que sus jugadores se relajen ni un segundo. Son conscientes de que han perdido potencial en la segunda vuelta del campeonato, por lo que quieren que las matemáticas confirmen de una vez por todas que no corren peligro. Tras haber logrado una sola victoria (frente al Gran Canaria) en los últimos cuatro meses, el equipo de Diego Gacimartín también aspira a terminar la campaña con un buen sabor de boca. El horizonte de la temporada 2018-2019 se aproxima y los jugadores disponen de un gran escaparate durante los próximas cinco jornadas en los que acumular méritos para renovar su compromiso con el equipo o para buscar un destino mejor.

De más a menos

Tras un inicio de temporada algo complicado, en el que los segovianos tardaron en adaptarse a la categoría, el conjunto dirigido por Diego Gacimartín protagonizó una gran primera vuelta que les permitió incluso soñar con la clasificación para la Copa de España. Pero el mercado invernal debilitó la plantilla segoviana, que perdió a jugadores importantes como Alvarito, Borja Blanco o Rodri, incorporando tan solo al brasileño Gavá. Así, durante los últimos meses Gacimartín tiene que competir con una plantilla corta que las lesiones han mermado sus opciones de competir. Buitre, con sus constantes problemas de tobillo, echa una mano al equipo aunque lejos de su cien por cien, al igual que un Edu con molestias en su rodilla. Álvaro López continúa con sus problemas en uno de sus talones a la espera de unas plantillas que puedan solventar sus dolencias, mientras que Sergio González, tras sufrir una contusión esta semana que le impidió entrenar martes y miércoles, es seria duda para el choque frente al Palma Futsal.

Las lesiones, unidas al paso de las jornadas, hace que el resto de la plantilla también comience a notar la fatiga de la temporada. Tampoco ayudará para el encuentro de hoy el plan de viaje, intenso y sin tiempo para el descanso. La expedición segoviana partirá a las seis de la mañana hacia Madrid, donde cogerá un vuelo a las ocho con destino a Palma de Mallorca. A la isla balear llegarán en torno a las diez de la mañana, donde un autobús les llevará directamente al pabellón de Son Moix. Tras el partido y después de comer, de nuevo al aeropuerto para regresar a Madrid por la tarde y llegar a Segovia en torno a las ocho de la tarde.

Competir

El objetivo con el que viaja el equipo a Mallorca está claro: competir. Subrayado por Diego Gacimartín durante las últimas semanas, el técnico segoviano reconoce que en pasadas jornadas el equipo no ha podido hacerlo durante los cuarenta minutos. Sí que ha habido fases de buen juego, tanto en ataque como sobre todo en defensa, el aspecto del juego en el que más incide Gacimartín, quien se ha visto obligado a reducir la carga de los entrenamientos debido a la escasez de efectivos en su plantilla. Además, el acierto en la finalización y mantener la concentración serán otros dos aspectos a tener en cuenta para intentar sumar los tres puntos.

Enfrente tendrán a un Palma Futsal al que ya derrotaron en el pabellón Pedro Delgado en uno de los mejores partidos de la temporada de los segovianos. El conjunto que dirige Antonio Vadillo estaba llamado a ser la alternativa a los tres grandes (Movistar Inter, Barcelona y El Pozo de Murcia), pero está firmando una temporada un tanto discreta. Séptimos en la clasificación, están inmersos en la pelea por la clasificación para el ‘play off’, con cuatro puntos de ventaja sobre el Aspil Vidal Ribera Navarra (noveno clasificado), y a tan solo dos del sexto en la tabla, el Ríos Renovables Cartagena. Quintela y Paradynski, con 18 y 17 tantos respectivamente, son los jugadores más peligrosos del conjunto balear.