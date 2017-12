El Naturpellet Segovia inicia la segunda vuelta plagado de bajas Diego Gacimartín, durante un tiempo muerto en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA Alvarito, Sergio y Álex Fuentes no serán de la partida en el encuentro de esta tarde QUIQUE YUSTE Segovia Jueves, 14 diciembre 2017, 21:28

Solo faltan dos citas para despedir un año histórico para el Naturpellet Segovia. La consecución del ascenso a Primera División y una primera vuelta del campeonato que ha rozado la matrícula de honor figuran en el haber del equipo de Diego Gacimartín durante 2017, ejercicio que los segovianos cierran plagados de lesiones y con el sabor un tanto amargo de haber tenido la clasificación para la Copa de España al alcance de la mano. Pero como no era el objetivo, ni mucho menos, tampoco han dedicado los jugadores y el cuerpo técnico mucho tiempo a la lamentación, ya que este viernes se inicia la segunda vuelta de un campeonato en la que el Naturpellet Segovia quiere confirmar cuanto antes su permanencia en la categoría.

A pesar de su buen hacer durante las primeras quince jornadas, el objetivo del equipo blanquirrojo sigue siendo el mismo: la salvación. De poco importa tener doce puntos más que el Gran Canaria, equipo que marca los puestos de descenso a Segunda. «La afición de Segovia tiene que entender que la situación que se vive no es la de Caja Segovia, es completamente opuesta. Hemos hecho una primera vuelta muy por encima de las expectativas. Alcanzar los 18 puntos significa que hemos hecho las cosas bien, pero si pierdes tres o cuatro partidos seguidos puedes entrar en una mala dinámica de la que luego es complicado salir», explicó Diego Gacimartín, quien puso los ejemplos de Levante o Peñíscola, con buenas plantillas sobre el papel, a las que les está costando sumar puntos en este tramo de temporada. «Si a falta de cinco jornadas para el final podemos luchar por otras cosas lo plantearemos», subrayó el técnico segoviano del Naturpellet.

Por el momento, Gacimartín espera competir este viernes (20:45 horas) en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza. No será fácil, y lo sabe el entrenador de los blanquirrojos, que cuenta con las bajas seguras de Álex Fuentes, Alvarito y Sergio González. Otros jugadores importantes, como Borja Blanco o Carlos Muñoz, continúan con sus molestias físicas que les hacen tener minutos limitados, mientras que Juanfran atraviesa un proceso febril que le impide competir en las mejores condiciones.

Ante tal cúmulo de inconvenientes, Gacimartín tampoco cuenta con los jugadores del Juvenil División de Honor como sí hizo en campañas anteriores con jugadores como Julio, Víctor Fernández o Guillermo Postigo. «Son muy jóvenes. Si ya el salto a Segunda División era grande con juveniles que tenían más experiencia, ahora el salto es mucho mayor», explicó el entrenador del Naturpellet Segovia, quien considera que hace falta «mucha más continuidad» en los entrenamientos del primer equipo para poder competir.

Un rival duro

Los segovianos se enfrentarán a un Ríos Renovables Zaragoza que, tras su clasificación para la Copa, quieren mantenerse entre los ocho mejores equipos de España. Cuentan en sus filas con Adri Ortego, el máximo goleador de la Liga con 16 dianas, y con viejos conocidos como Nano Modrego. «Tienen una plantilla con experiencia y con jugadores contrastados», apuntó Gacimartín, mientras que Edu, uno de los pocos jugadores sanos de la plantilla segoviana, confía en que los maños afronten el partido con cierta relajación tras su clasificación para la Copa. El ‘cinco’ del Naturpellet, obligado a jugar de cierre debido a las bajas, reconoce que le está costando un poco disfrutar de tantos minutos tras un inicio de temporada sin tanta participación. «Acabas cansado pero durante el partido no notas las piernas cansadas», indicó Edu, quien confiesa que «nos vendrá bien parar para recuperar gente, pero tenemos que ir a por los dos partidos que nos quedan».