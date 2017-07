Fútbol Sala Naturpellet Segovia no tendrá equipo femenino Algunas jugadoras celebran un momento de la pasada campaña. / El Norte Adrián Velasco, el que ha sido técnico del conjunto, asegura estar buscando opciones en otros clubes para las jugadoras ÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO Segovia Martes, 18 julio 2017, 13:16

Ya es oficial. Naturpellet Segovia anunció ayer la no continuidad del conjunto femenino de cara a la próxima temporada 2017-2018 tras varios días intentando cuadrar un presupuesto económico que permitiera mantener al equipo masculino recién ascendido en Primera División y al equipo femenino en Segunda.

Velasco, el que ha sido técnico del conjunto esta pasada campaña, asegura estar molesto y no tener «muchas palabras» al respecto. «Se apostó por el equipo y de repente no se puede. Ahora hay que intentar que compitan en otro lado para que no se queden sin jugar». Visiblemente dolido por la noticia definitiva, el entrenador -que no sabe lo que hará con su futuro esta próxima campaña- afirma que se está moviendo por Madrid a la búsqueda de posibles opciones para las que han sido sus jugadoras y dice desconocer las razones de la renuncia final.