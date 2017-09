El Naturpellet vence y convence Javi Alonso pelea por un balón en el encuentro de presentación disputado ayer ante el Kairat Almaty en el Pabellón Pedro Delgado de Segovia. / Antonio Tanarro FÚTBOL SALA El conjunto segoviano se impone en la presentación ante su afición al Kairat Almaty ÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO Segovia Viernes, 1 septiembre 2017, 11:56

Marcaba el reloj las nueve de la noche cuando se encendieron los focos del Pabellón Pedro Delgado de Segovia. El Naturpellet Segovia Futsal volvía a la carga en un partido especial que enfrentó a los segovianos contra el Kairat Almaty de Kazajistán. Un rival de corte internacional fue el escogido para el encuentro de presentación con el que los de Diego Gacimartín exhibieron músculo antes de la arrancada definitiva en Primera División. Después de este choque, en el que el Naturpellet obtuvo la victoria por 3-1, solo restan dos amistosos más antes del regreso a la competición.

3 Naturpellet Segovia idao (P), Borja Blanco, Edu, Rodri, Álvaro, Álex Fuentes, Juanfran, Adrián (P), Alvarito, Alberto ‘Mordi’ (P), Javi Alonso, Buitre y Carlos Muñoz . 1 Kairat Almaty Roncaglio, Higuita, Zamankulov, Daniel Rosa, Suleimenov, Leo, A. Moraes, Droth, Douglas Jr., Tayyebi, Zurgozhin, Felipe, Yesenamanov y Yanov goles. 0-1, Suleimenov; 1-1, Sergio ‘Nixi’; 2-1, Borja Blanco; 3-1 Javi Alonso

No arrancó el choque hasta que no se hubo presentado al equipo al completo, que fue saltando con cuentagotas al parqué bajo los micrófonos y con el aplauso de la afición. Con el balón ya en juego, el pulso se presentó igualado, tanteándose mutuamente los dos conjuntos y sin ánimo de desbordar la línea de timidez establecida. Poco a poco fueron los locales rompiendo el hielo, con Álvaro y Javi Alonso a los mandos del ataque y un par de buenas jugadas que pudieron terminar mejor de lo que lo hicieron. Borja Blanco mandó un balón por encima de la portería rival y un pase de Álvaro a Sergio ‘Nixi’ pudo tener mejor suerte. No obstante, comenzaron golpeando los kazajos, que combinaron de forma acertada tras una falta para poner el 0-1 a nombre de Suleimenov. No les hizo falta a los visitantes más que adelantarse en el luminoso para comenzar sus pruebas con el portero jugador, que no fue bien visto por la afición.

Ya jugando con cinco, quisieron imprimir un ritmo más lento al partido que sirviese de vitrina para su entrenamiento, algo que les salió bien por momentos, aunque los de Gacimartín no se arredraron y actuaron bien dentro del marco establecido, en el que los kazajos ni hacían ni dejaban hacer. Las faltas se estabilizaron en cinco para cada equipo pero sin pasar de ahí la gravedad del asunto, que de la mitad de la primera parte al final de la misma estuvo marcado por las incursiones leves de los segovianos, sin peligro las más de las veces. Solo pudieron jugar cuando la posesión se lo permitió, en una línea de partido de los que ni dan espectáculo ni verdadero rodaje.

En la segunda mitad, el dibujo sobre el campo cambió. El Naturpellet saltó con la canción aprendida y sabiendo que, si quería jugar, debía mantener la pelota. Cidao tuvo una atrevida salida de portería que casi termina en gol, después de sortear con éxito la línea defensiva rojiblanca para poner un balón que no encontró el rematador adecuado. Casi duplican la diferencia en el marcador los de fuera tras una falta mal asistida de Javi Alonso hacia Alvarito que fue interceptada por Droth para salir a la contra. Cidao estuvo a la altura y supo aguantar hasta el momento óptimo para no tener que recoger la bola del fondo de las mallas. Hubo minutos en los que supo jugar el Naturpellet, combinando el esférico casi con escuadra y cartabón, y pudo igualar en más de una ocasión.

Javi Alonso y Álvaro no se ponían de acuerdo en la manera de efectuar el mejor ataque a pesar de verse un Segovia Futsal mejor plantado sobre el parqué, que supo gestionar las posesiones –más largas que en la primera mitad– y plantarse en campo rival sin miedo. Faltaba suerte en un encuentro que, no obstante y por la envergadura del Kairat, sí sirvió para coger ritmo. Alberto sustituyó bajo palos a Cidao a falta de doce minutos y, con la veteranía de Carlos Muñoz en la zaga, los segovianos tuvieron más seguridad atrás a la hora de recibir las acometidas puntuales pero peligrosas del Kairat. Rodrigo botó un tiro libre de falta, en el que tras un amago de pase atrás, puso el balón a ‘Nixi’, quien solo tuvo que empujar a puerta vacía. Era el empate, que pilló desprevenida a la defensa rojiblanca y encendió a los locales.

Edu tuvo el desempate en sus botas y Rodrigo, tras un córner bien sacado, empalmó una bola que también pudo ser el segundo. Apretó el Naturpellet entonces y se vio su mejor versión. El Kairat lo sabía y en cuanto pudo volvió a las andadas con portero jugador, además de efectuar una presión más intensa a la salida de balón. Pudo ser Alvarito quien pusiese por delante a los suyos en un penalti mal lanzado que detuvo Higuita. Como no podía faltar la tangana, ésta se montó tras una entrada fea de los rojiblancos que obligó al árbitro a mostrar una roja y al mesa a levantar las cinco faltas. Y Borja Blanco fue el encargado de comprobarlo cuando lanzó el doble penalti de la sexta falta kazaja, que terminó en el fondo de las mallas. Gol y vuelta el balón al círculo central, ya con ventaja de uno para los de casa.

Dos dobles penalti tuvo Borja en los pies, aunque eso fue después de unos minutos de asedio rival. El Kairat mordió hasta que expulsaron al portero Higuita por adelantarse en los lanzamientos. Buitre fue el encargado de efectuar el tercer disparo sin suerte y, a falta de dos minutos para el pitido final, el encuentro se tensó. Douglas tuvo la igualada en un doble penalti que devolvió el larguero con rabia. Finalmente, el Naturpellet se llevó un encuentro que creció con el paso de los minutos y que terminó en alto con el gol de Javi Alonso a falta de treinta segundos.