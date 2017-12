Misión imposible frente a ElPozo Javi Alonso, en un momento del partido de ayer en Murcia. / Segovia Futsal El conjunto segoviano, muy mermado por las bajas, recibió una fuerte goleada en Murcia ANDRÉS CREMADES (OPTA) Murcia Martes, 12 diciembre 2017, 23:28

Contundente victoria de ElPozo Murcia ante un Naturpellet Segovia que fue una víctima clara desde el primer minuto. Puede ser que los segovianos tuvieran claro que lo iban a tener difícil, pero venir con lo justo para competir y entre los jugadores traer tres porteros, dejaba bien a las claras que los segovianos visitaban Murcia a cubrir el expediente. El que no quiso cubrir el expediente o mejor dicho el que sí quiso realizar un encuentro serio fue el equipo de Duda. Centrado, serio en defensa y sobrado en ataque, ElPozo brindó a la escasa afición que en la fría noche se dejó ver en el Palacio de los Deportes, uno de esos partidos para enmarcar. La calidad de Andresito ayer alcanzó su grado máximo, el internacional cordobés dio un recital de compromiso y de claridad ante la meta rival, un Marinovic hecho un auténtico depredador en defensa y en ataque, la ferocidad de un Miguelín que con el partido ya terminado quería mas, daban un ritmo y un color claramente rojo a un encuentro, donde los murcianos dejaron claro que a poco que se refuercen podrán hacer sombra a cualquier rival. A todo esto nadie se acordaba de que dos imprescindibles como Álex y Matteus ayer estaban en la grada.

12 ElPozo Murcia Fabio, Piqueras, Andresito, Miguelín y Pito. También jugaron: Marinovic, Elías, Fernando, José Mario, Cámara. 1 Naturpellet Segovia : Cidao, Álvaro López, Borja Blanco, Javi Alonso y Buitre. También jugaron: Edu, Carlos Muñoz, Juanfran, Alberto. goles. 1-0 minuto 2 Buitre p.p., 2-0 minuto 5 Marinovic, 3-0 minuto 10 Andresito, 3-1 minuto 13 Buitre. 4-1 minuto 14 Marinovic. 5-1 minuto 20 Pito. 6-1 minuto 22 Fernando. 7-1 minuto 23 Miguelín. 8-1 minuto 24 Andresito. 9-1 minuto 27 Andresito. 10-1 minuto 30 Miguelín. 11-1 minuto 33 Miguelín. 12-1 minuto 36 Andresito.

Con el ambiente más pobre en lo que va de temporada, comenzaba un encuentro donde los de Duda rápidamente pusieron cerco a un Naturpellet Segovia que desde el principio no dio los mejores síntomas,. Los de Diego Gacimartín sabían que emprendían una empresa complicada. ElPozo a los dos minutos conseguía deshacer el empate, balón del cordobés Andresito por la izquierda, pase de la muerte atrás con tan mala suerte para los segovianos que Buitre se metió el tanto en propia meta. El encuentro era abierto, pues los locales, a diferencia de otras ocasiones, eran verticales en todas sus acciones y a los cinco minutos quedó claro con el segundo tanto, esa jugada donde pared tras pared se llegó ante Cidao. Ahí el canterano José Mario le dejaba el balón al croata Marinovic para que este solo lo empujase.

Con el segundo tanto comenzó la rotación masiva en las filas charcuteras, no así en los segovianos, que apenas tenían tres cambios. La frescura y sobre todo la ejecución de esa jugada rápida concadenada de paredes y pases, terminó con el tercer gol del equipo de Duda, Andresito tocaba para culminar una buena pared con Piqueras. El partido comenzaba a decantarse claramente, Gacimartín optaba por poner a Cidao como portero jugador, e intentar que ElPozo no tuviese tanta posesión y madurara las ocasiones para generarle tanta ocasiones. Buitre llevó la inquietud a las gradas cuando en una jugada bien llevada por Javi Alonso batía a Fabio en su salida a la desesperada.

Duda no quería concesiones, y la llamada de atención fue importante. El Naturpellet abandonaba la decisión de hacer jugar a Cidao como portero jugador y todo volvía a un estado normal. Pero esto apenas duro un minuto porque el sevillano Elías vio el desmarque del capitán de la selección croata Marinovic y le puso el cuero magistralmente, para que el balcánico lograra el cuarto tanto en electrónico. Era un querer y no poder por parte visitante, sobre todo porque el esfuerzo se pagaba y de qué manera. Jugadores como Edu y Carlos Muñoz no podían seguir el ritmo y esto se dejaba ver en las llegadas casi continuas de los jugadores locales. El encuentro se convirtió en lo que le peor le podía ir a Naturpellet, sobre todo porque no tenía fondo de armario, ni armas para parar el empuje murciano, que hasta el último instante lo intentó y seria el brasileño Pito, el que en una salida a la contra batía a Cidao de tiro fuerte por bajo, haciendo el 5-1 con el que se llegaría al descanso.

Sin concesiones y como si de un partido nuevo se tratase, ElPozo dibujó de nuevo de la forma mas rápida en el sexto gol del encuentro, una jugada elaborada que culminó Fernando. El granadino que comienza a coger buenas sensaciones hacia con un disparo seco un bonito tanto. Segovia se había entregado hacía muchos minutos y su deriva cada vez iba a ir a peor, sobre todo cuando eran solamente Alberto o Adrián, los dos porteros, los únicos jugadores que podían refrescar a un equipo físicamente acabado.

Primero con Cidao y después con Alberto intentó con la jugada de portero jugador controlar al equipo de Murcia pero solo fue un espejismo. Cada balón perdido era castigado con un gol, así Miguelin en dos ocasiones y Andresito en otras dos llevaron el marcador a un escandaloso 10-1. El encuentro estaba tan decantado que Duda llegó por momentos a pedir con la mirada que sus jugadores no siguieran con ese ritmo trepidante que había hecho que el equipo de Segovia pareciese de una categoría mucho más inferior. Pero Miguelín y Andresito siguieron a lo suyo y llevaron el marcador a la docena.