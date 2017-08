Juanfran, última renovación en el Naturpellet Segovia Juanfran, recién renovado, conduce el balón en un encuentro de la pasada campaña. / El Norte Fútbol Sala El jugador, que amplía por un año más, afirma que «desde el primer momento he querido seguir» en el club EL NORTE Segovia Viernes, 4 agosto 2017, 18:38

El Naturpellet Segovia ha llegado a un acuerdo con el jugador murciano Juanfran, que seguirá en el club una temporada más. Con esta última renovación, las únicas salidas en las filas blanquirrojas han sido las de Chus e Iván Quintín que se contrarrestan con las altas de Sergio, Javi Alonso y Rodri para su campaña en Primera División.

De este modo, el Naturpellet apuesta por elbloque que le dio el ascenso y se ha reforzado con jugadores de calidad. «Desde el primer momento he querido seguir en Segovia, era consciente de que en ningún sitio iba a estar mejor, tanto por parte de compañeros, directivos y cuerpo técnico; Segovia y su afición quieren fútbol sala así que, cuando me comentaron la posibilidad de continuar, dejé a un lado otras opciones y me centré en continuar aquí» afirmaba Juanfran, en declaraciones que recoge la página web del club.

Y a unos días del arranque de la pretemporada apuntaba que «sin duda va a ser la temporada más ilusionante, con unas ganas extras de jugar en la máxima categoría, tengo ganas de ponerme a trabajar junto a los compañeros y seguir creciendo como hicimos en temporadas anteriores». Salvo que surja la opción de fichar, el club segoviano da por cerrada la por la plantilla.