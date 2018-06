Javi Alonso, cuarta baja del Segovia Futsal para la próxima temporada Javi Alonso pisa el balón durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre FÚTBOL SALA El club confirma que el ala madrileño no prolongará su contrato para seguir a las órdenes de Diego Gacimartín Q. Y. Segovia Jueves, 7 junio 2018, 21:41

Javi Alonso no vestirá la próxima temporada la camiseta del Naturpellet Segovia. La noticia, por más que fuera esperada en las oficinas del club segoviano, no deja de ser dolorosa para un equipo que pierde al que ha sido su máximo goleador durante la campaña 2017-2018. El ala madrileño, en su segunda etapa en el Naturpellet Segovia, firmó una gran temporada en la que consiguió 23 goles que le sirvieron para ser el quinto máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala (empatado con Adri Ortego, Andresito yRafa Usín). Pero no solo brilló en el Pedro Delgado por su facilidad para ver puerta, también por su capacidad para dirigir el ataque del equipo de Diego Gacimartín y para desequilibrar a las defensas rivales con su uno contra uno.

«Javi Alonso no continuará la próxima temporada en Naturpellet Segovia. Desde el club le queremos agradecer su esfuerzo y trabajo realizado esta temporada, además de desearle toda la suerte en su próxima etapa», afirma el club segoviano a través de su perfil oficial en Twitter.

La marcha del jugador madrileño es la cuarta baja confirmada del equipo dirigido por Diego Gacimartín para la próxima temporada tras las ya anunciadas de Gavá, Juanfran y Carlos Muñoz. La buena temporada de Javi Alonso no pasó desapercibida para el resto de clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y aunque el jugador mostró al final del curso liguero su disposición a continuar jugando en el Pedro Delgado, las ofertas más potentes desde el punto de vista deportivo y económico han terminado por convencer al ala, que ha decidido no continuar en el club segoviano. Su próximo equipo será, salvo sorpresa, el Levante dirigido por David Madrid (el Zaragoza también está en la puja).

No obstante, el Naturpellet Segovia ya trabaja en la búsqueda de un sustituto para un jugador del que esperaban su salida. Así, tras las llegadas –ya oficiales– de Alvaro Quevedo 'Alvarito' y de Antonio Diz, la entidad blanquirroja continúa tratando de cerrar la cesión de Pedrinho, ala zurdo brasileño fichado por el Osasuna Magna del Corinthias que tiene el mismo perfil que Javi Alonso.

Carlos Muñoz, al Valdepeñas

A falta de que se confirme la llegada de Javi Alonso al Levante, las otras tres bajas confirmadas hasta el momento del Naturpellet Segovia (que no serán las únicas) ya han encontrado nuevo equipo. El primero en hacerlo fue Gavá, quien tras rescindir su contrato con el equipo de Diego Gacimartín fichó por el Peñíscola. Juanfran, que también dejó el club segoviano, se incorporará a las filas del Burela donde coincidirá con otros exjugadores del Naturpellet Segovia como Chus o Pope, mientras que el cierre Carlos Muñoz confirmó ayer que jugará la próxima temporada en el recién ascendido Valdepeñas.