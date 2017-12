Empate para cerrar un buen año Sergio, uno de los jugadores con molestias, encara al visitante Attos. / Antonio de Torre El Naturpellet Segovia, mermado por los problemas físicos, fue capaz de sumar un punto frente al Plásticos Romero Cartagena FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 22 diciembre 2017, 23:31

No pudo brindar una victoria a su afición (estuvo cerca), que seguro hubiera sentado mejor. Por un buen 2018, que sea tan bueno (o mejor) que 2017. Al final fue un empate. Un punto más para el Naturpellet Segovia. Es cierto que hay un refrán (sabio, como todos y ya un tanto antiguo) que dice que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Con él se quiere decir que cuando alguien se encuentra débil y vulnerable le surgen por todas partes problemas y dificultades.

3 Naturpellet Segovia Cidao, Edu, Álvaro López, Juanfran y Buitre (cinco inicial). También jugaron Alvarito, Javi Alonso, Carlos Muñoz, Sergio y el juvenil Sancris. 3 Plásticos Romero Cartagena Raúl, Jesús, Juanpi, Drahovsky e Ique (cinco inicial). También jugaron Pelé, Attos, Rahali, José Carlos y Fernández. goles: 1-0, min. 15, Buitre. 2-0, min. 24, Juanfran. 2-1, min. 28, Drahovsky. 3-1, min. 31, Juanfran. 3-2, min. 38, José Carlos. 3-3, min. 38, José Carlos.

Y es que, efectivamente, a este Naturpellet Segovia le sobrevienen los problemas en cuanto a efectivos se refiere en este final de año. Que está mermado por las bajas, está claro; que hay jugadores con problemas que no están al cien por cien físicamente también (casos de Sergio y Alvarito, sobre este último que sufrió una recaída y tuvo que retirarse al banquillo cuando apenas llevaba unos pocos minutos en la primera parte y ya no volvió a salir). Y añadan otro nombre, el de Borja Blanco. Para unos, también con problemas;para otros, con los dos pies ya en Italia, aunque no hay confirmación oficial). No estaba en la convocatoria. Y es que cuando la afición veía por ejemplo a Javi Alonso tendido en la cancha quejándose de dolor, más de uno se santiguaba y sacaba la estampita. «Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy». Qué bien van a venir estos días de descanso (no muchos, eso sí). Mermado, lastrado por las bajas, el equipo no se da por vencido. Lo demostró ayer en el último partido de este 2017 en el Pedro Delgado frente al Plásticos Romero Cartagena en el que estuvo cerca de conseguir los tres puntos.

La primera parte terminó con ventaja (1-0) para el conjunto de Diego Gacimartín gracias al tanto de Buitre en el minuto 15, una primera parte en la que tras un comienzo en el que parecía que el conjunto visitante tomaba el control, el conjunto segoviano hizo un ejercicio de voluntad y de ayudas defensivas. Ocasiones hubo, pero tampoco es que los porteros tuvieran que intervenir en exceso. Una ocasión clara de Javi Alonso, otra del visitante Domínguez, una volea de Juanpi al larguero y una buena parada de Cidao a disparo de Pelé, además del gol y de la buena actitud defensiva del Naturpellet, fue lo más destacado de esa primera parte, junto al estreno del juvenil Sancris, muy aplaudido.

La segunda parte fue mucho más entretenida. Juanfran puso en ventaja al Naturpellet (2-0) culminando un buen contragolpe, aunque Drahovsky acortó distancias. De nuevo Juanfran daba la ventaja al conjunto segoviano (3-1), aunque en los últimos instantes dos goles de José Carlos llevaron las tablas al marcador, con el equipo visitante apostando por el juego de cinco. Todavía tuvo ocasiones el Naturpellet para haber brindado con champán, pero el marcador ya no se movió.