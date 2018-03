Cidao apuntala la permanencia Cuatro jugadores del Naturpellet rodean a uno del Palma Futasl durante el choque disputado este viernes. / El Norte FÚTBOL SALA El Naturpellet Segovia remonta al Palma Futsal con un tanto del portero brasileño en el último minuto QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 30 marzo 2018, 19:07

Seguramente no harán falta al finalizar la temporada, pero el Naturpellet Segovia sumó tres importantes puntos en Son Moix en un partido inmenso de la escuadra dirigida por Diego Gacimartín, que será matemáticamente de Primera División la próxima temporada si Santiago Futsal no vence este sábado al Cartagena. El conjunto segoviano se sobrepuso a las adversidades y al tanto de Joselito en la primera parte, remontando en el segundo periodo gracias a un Cidao que no solo cerró su portería, sino que fue el encargado de materializar el gol de la victoria cuando el Palma Futsal buscaba el triunfo con el juego de cinco.

1 Palma Futsal Barrón, Lolo, Diego Nunes, Joselito y Paradynksi -cinco inicial-. También jugaron: Diego Favero, Eloy Rojas, Diego Quintela y Nico Sarmiento. 2 Naturpellet Segovia Cidao, Carlos Muñoz, Álvaro López, Javi Alonso y Buitre -cinco inicial-. También jugaron: Álex Fuentes, Gava, Sergio, Edu y Juanfran. goles. 1-0 Joselito (min 10); 1-1 Carlos Muñoz (min 29) y 1-2 Cidao (min 39).

Los visitantes saltaron a la cancha balear con la lección bien aprendida. Sabían que sus opciones de victoria pasaban por no cometer errores en defensa y por estar acertados en ataque y llevaron a cabo su plan a la perfección. Los verdiblancos disfrutaban de la posesión del esférico pero el Naturpellet Segovia no sufría. El Palma lo intentaba una y otra vez, pero sus acercamientos terminaban con frecuencia con lanzamientos demasiado lejanos que apenas ocasionaban peligro sobre la meta defendida por Cidao.

En ataque, el conjunto dirigido por Diego Gacimartín tampoco arriesgaba. Buscó situaciones de juego directo para no perder balones en campo propio y utilizó a Cidao durante varios ataques como quinto jugador para tratar de ralentizar el juego y dar oxígeno a un equipo que viajó a Mallorca la misma mañana del partido.

En el ecuador de la primera parte, Joselito logró ver puerta en el segundo palo al aprovechar uno de los pocos desajustes defensivos de los segovianos tras un rechace en la frontal del área. El 1-0 no varió los planes de Diego Gacimartín, quien con una rotación de apenas seis jugadores de campo (Edu y Juanfran dispusieron de pocos minutos) declinó subir la línea defensiva de su equipo esperando su oportunidad.

Tras aguantar toda la primera parte los intentos del Palma Futsal de aumentar su ventaja en el marcador, el Naturpellet Segovia continuó con su recital defensivo tras el paso por vestuarios. Ayudas, coberturas, repliegues intensos... Los rojillos usaron todo su repertorio para evitar las ocasiones del equipo balear. Y cuando estas llegaban, allí estaba Cidao para mantener con sus brillantes intervenciones al Naturpellet en el choque.

A falta de once para el final, Carlos Muñoz aprovechó un balón muerto en el corazón del área tras una jugada de Javi Alonso para poner el empate en el electrónico. El tanto visitante revitalizó a los segovianos, que recargaron fuerzas y confianza al mismo ritmo al que a Palma le invadieron los nervios y las imprecisiones.

Pasaban los minutos y el tanto balear no llegaba. Naturpellet seguía sin sufrir, con Carlos Muñoz y Cidao impartiendo una clase magistral de cómo hay que parar el ritmo de un partido en los instantes finales del mismo. No le valía la igualada al equipo verdiblanco, inmerso en la lucha por la sexta posición, por lo que Antonio Vadillo apostó por el juego de cinco a falta de poco más de tres minutos para el final.

Disfrutaron de varias ocasiones para lograr el segundo tanto de la mañana, pero la mala suerte y un Cidao impecable frustraron sus intentonas. En una de ellas, Paradynski no acertó a rematar a puerta vacía, dejando el balón muerto para el meta brasileño. No lo dudó el capitán del Naturpellet Segovia, enviando desde su área una volea que se coló en la portería vacía del Palma Futsal y que certificó el triunfo -y probablemente la permanencia en Primera División- del Naturpellet Segovia.