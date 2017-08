El Ayuntamiento reducirá la subvención concedida al Naturpellet Segovia Jugada de un encuentro entre el Unami y el Naturpellet Segovia. / A. T. Fútbol Sala La concejalía de Deportes estudiará la cantidad asignada al club para la próxima temporada tras la supresión del equipo femenino QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 4 agosto 2017, 11:42

La falta de recursos económicos motivó la no continuidad del equipo femenino del Naturpellet Segovia en Segunda División durante la temporada 2017-2018, y precisamente, su supresión supondrá una menor subvención para la entidad blanquirroja por parte de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. Así lo confirmaron ayer tanto el alcalde accidental, Alfonso Reguera, como la concejala del área, Marian Rueda, quienes aseguraron que el Instituto Municipal de Deportes revisará el convenio con el club presidido por Álvaro Fernández de cara a la próxima temporada.

En el acuerdo firmado por la administración municipal y el club deportivo se establece que el 70% de la subvención otorgada debe ir destinada a los equipos sénior, mientras que el 30% restante para los conjuntos que componen la cantera del club (que estará dirigida a partir de esta temporada por Natalia Maroto). Así, con un equipo menos en categoría nacional con respecto a la campaña anterior, el dinero recibido por la entidad blanquirroja será menor, aunque en una cuantía que aún está por determinar. En el convenio no se establece qué cantidad corresponde a cada equipo de un club –circunstancia que cambiará en los futuros acuerdos con clubes deportivos–, descartando que fueran 9.500 euros la suma correspondiente al Naturpellet Segovia femenino, tal y como estableció Izquierda Unida a través de una nota de prensa (9.500 euros es la cantidad que recibe el Unami por su equipo de baloncesto).

No obstante, en la revisión del convenio que llevará a cabo el Instituto Municipal de Deportes no solo se tendrá en cuenta la supresión del equipo femenino de la estructura del club. En el acuerdo firmado por ambas partes también se establece un incremento de las ayudas en función de los logros deportivos, por lo que el ascenso del equipo masculino a Primera División obligará al IMD a incrementar dicha partida.

Mediación

En la concejalía de Deportes no ha sentado bien la «politización» que Podemos e Izquierda Unida han realizado de la supresión del equipo femenino, al considerar que ésta no se ha producido por razón de género, sino por la apuesta clara del club por el equipo de Primera División. No obstante, durante las últimas semanas han intentado mediar con el club y las jugadoras, con el objetivo de que estas no tengan que salir fuera de Segovia para seguir jugando al fútbol sala. En este sentido, la concejalía de Deportes apuesta por la colaboración entre los tres principales equipos de fútbol sala (Naturpellet Segovia, Unami y Segosala) para tener un club en Primera División y otro en una categoría inferior que sirva de cantera. Sin embargo, aseguran que deben ser los clubes los encargados de tomar la iniciativa.