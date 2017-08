El Aspil Ribera Navarra, segunda cita del Naturpellet en precampaña El brasileño Cidao, en un partido anterior. / Antonio de Torre Fútbol sala El conjunto segoviano juega a las 19:00 horas en el Pabellón Pedro Delgado para seguir preparando su arranque en la Primera División Ó. SJ. H. Segovia Miércoles, 23 agosto 2017, 12:23

Después de un triangular generoso para todo aficionado al buen fútbol sala, el Naturpellet Segovia continúa con su calendario de amistosos en plena pretemporada. La mezcla de veteranía y juventud del vestuario de Diego Gacimartín se ve las caras en la tarde de hoy con el Aspil Ribera Navarra. El choque tendrá lugar en las polivalentes instalaciones del Pabellón Polideportivo Pedro Delgado de Segovia desde las 19:00. Vistiendo de locales, los segovianos buscarán afianzar sensaciones en su etapa de preparación y harán gala de la táctica que Gacimartín hizo suya para lograr el ascenso a la Primera División del fútbol sala.

Los de Tudela finalizaron la pasada campaña novenos en la clasificación de una liga que se llevó el Movistar Inter un año más. Con un balance más bien negativo de victorias (9 partidos ganados frente a 14 perdidos y 7 empates), el Aspil-Vidal Ribera Navarra demostró ser un conjunto más fuerte en casa que como visitante, algo que puede aprovechar el equipo segoviano en la tarde de hoy en Nueva Segovia.

Las nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada podrán lucirse por primera vez en un enfrentamiento –que no sesión de entrenamiento, que de esas ya han tenido algunas en lo que va de mes– en el parqué del pabellón segoviano y ante la que será su afición a lo largo del año. En el caso de Sergio González ‘Nixi’ y Javi Alonso no es nada nuevo, pues ya saben lo que es disputar encuentros allí y defender la camiseta de la ciudad, aunque su paso anterior no hubiese sido con el Naturpellet Segovia Futsal como tal.

Una vez finalizado el amistoso ante los tudelanos, para el que los aficionados tendrán que pagar un precio de 3 euros por entrada (1 euro en el caso de niños desde 6 años y entrada gratuita para los abonados), el Naturpellet Segovia continuará su hoja de ruta en pretemporada sin moverse de casa y recibiendo al Magna Navarra Osasuna el próximo sábado 26 (18:30 horas), al Kayrat Almaty el jueves 31 (21:00 horas) en lo que será ya el encuentro de presentación del equipo de cara a la regular, y al Valdepeñas el 6 de septiembre (20:30 horas). Además, los de Gacimartín se medirán de nuevo ante el Aspil Ribera Navarra en Tudela el 12 de septiembre.