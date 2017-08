Alberto Grande aterriza de nuevo en Cuéllar El presidente del club, Héctor Polo (i), junto al nuevo entrenador del equipo, Alberto Grande. / Mónica Rico El Naturpellet Cuéllar firmó ayer al que será su nuevo entrenador tras la marcha del anterior técnico, Francisco 'Paco' Mellado Ó. SJ. H. Segovia Jueves, 17 agosto 2017, 11:16

Después de la tormenta viene la calma, aunque en el Naturpellet Cuéllar no terminan de creérselo. La salida del vestuario de Francisco ‘Paco’ Mellado, el que fuera su flamante nuevo entrenador para la próxima campaña 2017-2018 en la Segunda División B del fútbol sala, y el consiguiente y lógico reto que supone la búsqueda de un sustituto han sido las piedras angulares en torno a las que han girado los últimos días en el club cuellarano, que ha podido descubrir que esa máxima no siempre es del todo cierta. Verano agitado, el que se ha vivido en algunos estamentos del fútbol sala cuellarano.

El conjunto, que estuvo sin entrenador tres días tras la reciente e inesperada salida que conocieron el pasado lunes –y que Mellado justificó alegando motivos estrictamente profesionales–, se reunió ayer a partir de las 19:30 horas de la tarde en la sede del club (apenas media hora antes del entrenamiento previsto para la jornada del miércoles) para tratar de poner solución a esta situación. La confirmación de una nueva cara que dotase de liderazgo y tranquilidad al banquillo, y posibilitase la arrancada del trabajo para poder optimizar la pretemporada y llegar al inicio liguero en la mejor forma posible, era el objetivo. Desde la dirección deportiva del club entendían la situación como complicada, pues el momento actual resulta clave en todo conjunto para obtener garantías de futuro con una buena consolidación de la plantilla.

«Lamentablemente, me han obligado a irme unas cuestiones profesionales que han variado» FRANCISCO 'PACO' MELLADO, ENTRENADOR SALIENTE

Finalmente, tras un tiempo siempre precipitado de negociaciones en un caso como éste, el Naturpellet Cuéllar podrá contar con Alberto Grande al frente del equipo, tal y como se hizo oficial ayer tras la citada reunión, en la que se acordaron los términos del contrato «tanto económicos como de jugadores», en palabras del presidente del club, Héctor Polo. Con este movimiento, la entidad solventa su ejercicio.

Desprevenidos

«A nosotros la decisión [de Francisco Mellado] nos ha trastocado porque ya teníamos una pretemporada y a estas alturas de preparación es una noticia que lo estropea todo», afirma Juan Antonio Nieto, quien asegura que el propio entrenador saliente habló con ellos para explicarles que su marcha respondía a «motivos profesionales y también a alguno personal». «No podemos hacer nada, lo entendemos y ahora hay que aceptar y buscar. Queríamos a Paco por su estilo y nos llegamos a ver en la tesitura de coger a quien pudiésemos», apuntó Nieto horas antes de la confirmación de la llegada de Grande.

«El mismo lunes por la mañana envió el plan de entrenamiento y por la tarde avisó de que se iba» JUAN ANTONIO NIETO, DIRECTOR DEPORTIVO DEL NATURPELLET CUÉLLAR

Juan Antonio Nieto dijo desconocer si pudo haber una motivación interna para la decisión de Mellado. «Yo estuve con él y todo fue normal. El mismo lunes por la mañana mandó el plan de entrenamiento y por la tarde avisó a los jugadores de que se iba por motivos laborales. No ha tenido tiempo de conocer a la gente». El lunes, la noticia dejó «en shock» al conjunto, según cuenta Nieto. «Nos pilló desprevenidos, tanto a los jugadores como a nosotros. Tuvimos una reunión en la que lo primero que preguntaron los jugadores es qué iba a pasar y que buscásemos un entrenador». El ánimo en el vestuario subió con la noticia, aunque el conjunto no se ha visto resentido en exceso por la salida de Mellado, afirma Nieto, «porque a Paco no le ha dado tiempo a nada».

«De la casa»

La llegada de Alberto Grande deja a la entidad en un nuevo escenario cuyo éxito o fracaso solo el tiempo desvelará, aunque se trata de un entrenador «de la casa», como dice Juan Antonio Nieto, y que ya ha estado en anteriores ocasiones en el banquillo del parqué de Santa Clara. Su reincorporación a la disciplina cuellarana implica que, muy posiblemente, el equipo siga de algún modo la filosofía de juego iniciada por Ángel Zamora antes de su fichaje por el Naturpellet Segovia Futsal de la Primera División. «Hablé con él [con Alberto Grande] el lunes y me dijo de palabra que vendría», dijo Polo. Grande no pudo quedarse al primer entrenamiento con los jugadores por un compromiso, aunque lo hará en días siguientes. «Ojalá nos aporte continuidad al proyecto de Ángel Zamora, es lo que buscamos», concluyó Nieto.