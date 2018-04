«Con 290.000 euros de presupuesto es difícil competir como lo hemos hecho» Álvaro Fernández, presidente del Naturpellet Segovia de fútbol sala. / Antonio de Torre Con la permanencia en Primera prácticamente asegurada, el presidente del Naturpellet, Álvaro Fernández, reconoce que acabará la temporada con un déficit de unos 20.000 euros FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 4 abril 2018, 11:50

Se quedó a las puertas de clasificarse para disputar la Copa de España y a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga (cinco, contando los 25 minutos que tiene pendiente frente al Movistar Inter) y el Naturpellet Segovia tiene prácticamente asegurada la permanencia. No está mal para un recién ascendido. Solo le queda asegurarlo matemáticamente, algo que puede suceder este fin de semana. Son diez puntos los que tiene de colchón el conjunto segoviano respecto a estos equipos. «Si nos lo dicen a principio de temporada que a cuatro jornadas para el final de la Liga nos vamos a asegurar de forma matemática la permanencia a lo mejor no nos lo creemos. Muy orgulloso, una satisfacción a nivel de club muy importante, un milagro, porque con los números que tenemos económicamente es muy difícil hacer lo que hemos hecho y competir como lo hemos hecho», valoró el presidente Álvaro Fernández.

A nivel personal, «es como si hubiéramos conseguido un título; a nivel de club, casi, casi porque aunque no refleje ese ascenso o ese título, competir con 290.000 euros de presupuesto es muy, muy, muy difícil, casi imposible cuando el siguiente en el presupuesto más bajo nos saca 120.000 euros. Es casi surrealista, incluso con un presupuesto más bajo que equipos de la Segunda División, que tienen más que nosotros. Parece que lloro mucho por las esquinas pero a nivel de club hacer lo que hemos este año...», resaltó.

Lo que no cabe duda es de ganar también en tranquilidad para lo que resta de temporada, pensando en la que viene. «Vamos a ganar un mes respecto a otros equipos, mientras que unos jugarán el ‘play off’, otros la permanencia, nosotros nos vamos a quedar ahí en estas últimas cuatro jornadas sin más en juego que el seguir sumando puntos y quedar lo mejor posible en la clasificación. El lado positivo es que nos va a dar tiempo para planificar la temporada. Pero insisto, quién nos iba a decir que a falta de cuatro jornadas íbamos a seguir en Primera División. Nos va a dar tiempo para movernos a nivel de mercado, de patrocinadores... Este mes nos va a venir bien», dijo Fernández.

Reconoció que el club va a acabar con un déficit de unos 20.000 euros. «Hay que dar un toque de atención a todo el mundo. Hay que ver si queremos tener fútbol sala o no; vamos a intentar competir con lo que podamos fichar acorde con un presupuesto real . Las ayudas se nos quedan lejos, a años luz de otros clubes. Siempre he defendido que un club no puede vivir de las subvenciones pero evidentemente que no lleguen a un 25% del presupuesto general de un club cuando llevamos el nombre de Segovia por toda España, se nos antoja complicado cuando vemos lo que hay en el resto de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Solo en la Seguridad Social de los jugadores ya tenemos 35.000 euros, y los arbitrajes... Para ponerme a jugar necesito al menos 60.000 euros, más el sueldo de los jugadores. Hay que ver lo que repercutimos a nivel económico en Segovia que creo que es mayor que lo que recibimos de Segovia y hablo de Segovia como institución. Así es complicado el poder salir y te planteas muchas cosas, desde luego. No es nada fácil», concluyó.