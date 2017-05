Duelo de estilos en el Pedro Delgado

Unami y Naturpellet Segovia cruzarán sus caminos este sábado por segunda vez en la temporada. Los dos representantes de la provincia en la Segunda División femenina de fútbol sala volverán a enfrentarse (18:00 horas) en el pabellón Pedro Delgado en un encuentro en el que apenas hay objetivos clasificatorios para los dos equipos. El Unami, con remotas opciones de conseguir la clasificación para la fase de ascenso (necesita que los dos primeros clasificados pierdan los dos partidos que restan), intentará conseguir los tres puntos esperando los tropiezos de Soto del Real y de Valdetires Ferrol, mientras el Naturpellet Segovia buscará continuar con la buena racha de resultados que experimenta en las últimas semanas con una victoria que les permita afianzarse en la sexta plaza.

Pero aunque a efectos clasificatorios haya poco que rascar, un derbi nunca puede ser considerado un partido sin intensidad. Naturpellet Segovia y Unami disfrutan desde hace años de una sana rivalidad en la que las blanquirrojas, que hace no mucho tiempo fueron filial de las azules, amenazan con disputar el trono del fútbol sala femenino de la ciudad a un Unami que observa el crecimiento año tras año de su rival de esta tarde.

El encuentro que tendrá lugar en el pabellón Pedro Delgado servirá también para confrontar dos estilos muy diferentes. Por un lado, el juego de asociación que propone el conjunto de Luis Martín frente a la intensidad y la presión de las jugadoras dirigidas por Adrián Velasco. En el choque de la primera vuelta el duelo se saldó con tablas en el electrónico tras una primera parte en la que el respeto entre ambos equipos evitó presenciar un buen espectáculo. En los segundos veinte minutos las blanquirrojas consiguieron una ventaja de dos tantos que parecía suficiente para lograr la victoria, pero las azules tiraron de casta para empatar la contienda en un emocionante final de encuentro.

«Creo que va a ser un partido muy similar al de la primera vuelta. Somos dos estilos totalmente diferentes. Ellas basan mucho su juego en la presión, por lo que si conseguimos superar esa defensa en toda la cancha tendremos mucho ganado», apunta el técnico del Unami, Luis Martín, quien espera que en esta ocasión, con las jugadoras más liberadas y con menos presión, se pueda presenciar un mejor partido que el disputado hace unos meses.

Por la misma línea se manifestó el entrenador del Naturpellet Segovia, quien sin embargo no descarta que el partido pueda seguir el mismo guión que el de la primera vuelta. «Puede haber dos goles en un minuto que rompan el partido o podemos echar la primera parte a perder por el miedo de los dos equipos», aseguró Adrián Velasco. El técnico del conjunto blanquirrojo trasladó la presión del partido de esta tarde al Unami, ya que «son las que se están jugando estar en los ‘play off’». En cuanto a los principales peligros de su rival, mencionó a Elena en portería, «porque lo cierra todo», y a Laura Llorente en ataque, «porque es la que marca muchos goles».

También coinciden los dos técnicos en el buen momento en el que llegan los dos equipos al derbi. «Estamos bastante bien. Hemos ganado los últimos partidos y vamos pensando en sumar triunfos para quedar lo más arriba posible», expuso Luis Martín, quien tendrá esta tarde la baja de Lucía. Por su parte, Adrián Velasco no podrá contar con Paula Cuéllar ni Paula Gutiérrez, quienes no volverán a jugar esta temporada. «Empatar en la cancha del líder y marcar diez goles en la última jornada tienen que servir a las chicas para darse cuenta de que no hay tanta diferencia con los equipos de arriba», concluyó Adrián Velasco.