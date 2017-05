Borja Blanco renueva con Naturpellet Segovia

Con el paso de las semanas el Naturpellet Segovia va dando a conocer los integrantes de la plantilla que la próxima temporada defenderán su camiseta en Primera División. El primero en confirmar su continuidad en el conjunto dirigido por Diego Gacimartín fue el guardameta Cidao, al que siguió hace escasas fechas el ala madrileño Álvaro López. El tercer jugador que ha llegado a un acuerdo con el club segoviano es el ala-pívot madrileño Borja Blanco, quien volverá a jugar como local en el Pedro Delgado en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

«Después de haber ayudado a Segovia a cumplir el objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol sala español no me planteaba otra cosa que no fuera continuar», declaró el ‘tres’ del Naturpellet en un comunicado realizado por el club segoviano. El autor del gol que dio el ascenso de categoría al conjunto blanquirrojo frente al Rivas Futsal seguirá aportando su veteranía y verticalidad a un equipo que ha subido para quedarse: «Ha costado mucho devolver a la élite al equipo de la ciudad y hemos venido para quedarnos», apuntó.

El jugador madrileño reconoce que no será fácil dar el salto de categoría, aunque confía en disponer de una plantilla competitiva que sea capaz de cumplir unos objetivos que se irán marcando según avancen las jornadas. «La gente siempre me ha tratado de maravilla en esta ciudad y me hace mucha ilusión volver a jugar en Primera División aquí», manifestó.

Tras las renovaciones de Álvaro López y de dos jugadores veteranos como Cidao y Borja Blanco, el próximo jugador en confirmar su continuidad será, salvo sorpresa, Carlos Muñoz.

División de Honor Juvenil

Una vez el Juvenil División de Honor del Naturpellet Segovia consiguió revalidar el título de Liga de la categoría, pronto las miradas se pusieron en el encuentro que este domingo (13:00 horas) disputarán en el pabellón Pedro Delgado. El conjunto dirigido por Marta García, tras realizar una temporada de sobresaliente en la que tan solo han perdido cuatro partidos, quiere prolongar unas semanas más la campaña accediendo a la fase final del campeonato de España de juveniles.

Sin embargo, la tarea no será nada sencilla para el conjunto segoviano, que tuvo suerte dispar en el sorteo en el que participaron los diez campeones de la División de Honor Juvenil de toda España. Por un lado, fueron agraciados con el acceso directo hasta los cuartos de final mientras otros cuatro equipos debían enfrentarse en una eliminatoria previa para acceder a la antepenúltima ronda del torneo. Además, la suerte deparó que los blanquirrojos disputen dicho encuentro en el pabellón Pedro Delgado. Pero la cruz llegó en cuanto al rival, un Ciudad de Móstoles que se ha proclamado campeón del grupo madrileño también por segundo año consecutivo y que es uno de los favoritos para hacerse con el título.

El acceso del conjunto segoviano a la fase final del campeonato de España sería sorprendente e histórico. Sorprendente porque es una cita que parece reservada a los campeones de Madrid, Murcia y Cataluña, fijos en las dos últimas temporadas entre los cuatro mejores; e histórico porque tan solo en una ocasión un conjunto segoviano ha conseguido disputar la fase final a cuatro en la que se decide el vencedor. Fue en la temporada 2011-2012, cuando el CD La Escuela, dirigido por Ángel Zamora, logró llegar hasta las semifinales donde fue superado por el Barcelona, a la postre ganador del campeonato. En aquel equipo figuraba entre otros Edu, jugador del primer equipo del Naturpellet Segovia.

La gesta de aquel conjunto quiere ser emulada este domingo por el equipo entrenado por Marta García. Los segovianos esperan contar con el apoyo de la afición y que la experiencia del año pasado, cuando perdieron en el pabellón Pedro Delgado frente al Corazonistas de Aragón por 4-5, sirva para competir con el Ciudad de Móstoles y luchar por el triunfo.