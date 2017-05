El segoviano Ángel Encinas jugará en Movistar Inter

Su nombre todavía no es conocido por el público general, pero no es extraño para los aficionados del fútbol sala en la provincia. Ángel Encinas Bermejo, a sus quince años de edad, ya ha llamado la atención de alguna de las grandes canteras del país. Jugador del Segosala desde su fundación en 2012, defenderá la próxima temporada la camiseta del Movistar Inter en la División de Honor Juvenil. Una magnífica oportunidad para este portero segoviano, que tiene a Luis Amado como referente, y que se mudará a Alcalá de Henares para defender la portería del principal equipo juvenil del actual club campeón de Europa.

Su fichaje por el club madrileño no es ninguna sorpresa. Gracias al convenio que en su día alcanzó Segosala con Movistar Inter (que se mantiene de forma verbal gracias a la buena relación entre ambas directivas), Ángel ha podido disfrutar ya de varias experiencias en Alcalá de Henares. Desde la pasada campaña, ha participado en varios entrenamientos con diferentes equipos de la cantera del equipo madrileño, causando una gran sensación entre los técnicos de su estructura. En el primer entrenamiento con el equipo cadete tan solo encajó un gol, y fue obra de un compañero del Segosala que también participaba en la sesión.

A pesar de su juventud, Ángel no es ningún desconocido en el mundo del fútbol sala en la provincia de Segovia. Entrenado desde hace años por César Arcones en su escuela de porteros, ha sido un habitual en las distintas convocatorias de la selección de Castilla y León, con la que ha participado en campeonatos de España. Con Segosala, su club desde hace cinco años, ha participado en torneos tanto en su categoría como en la inmediatamente superior, en la que el joven portero segoviano nunca ha desentonado. Esta temporada, a pesar de ser cadete de segundo año, ya se ha estrenado en la División de Honor Juvenil, categoría en la que no pudo debutar la pasada campaña –cuando era cadete de primer año– debido a la normativa de la Federación.

Su potencial bajo palos no pasa desapercibido para cualquiera que haya tenido la oportunidad de presenciar un partido suyo. Sus compañeros de equipo saben que cuentan con un seguro de vida en la portería, capaz de salvar goles cantados para cualquier otro meta. Una sensación totalmente radical a la que sufren sus rivales, que deben ajustar al máximo sus lanzamientos para intentar superar a Ángel. Así, no es extraño observar en sus caras la desesperación ante una portería que se hace pequeña cuando Ángel la defiende.

Pero Ángel no solo destaca por su calidad técnica y por su agilidad bajo palos, también por su personalidad y su lectura del juego. No han sido pocos los goles que ha evitado el portero segoviano gracias a su inteligencia, al igual que tampoco los que ha generado gracias a su saque en el que no mira al destinatario. Posee una fuerte mentalidad que le ha permitido ser el líder de su equipo, ayudando siempre a los recién llegados al vestuario a sentirse integrados. Y cuando le ha tocado a él ser el nuevo, compartiendo equipo con jugadores hasta cuatro años mayor que él, lo ha hecho sin ningún problema.

Tímido ante los micrófonos, confiesa no haber dudado demasiado ante la oportunidad presentada. Con la misma valentía con la que fue decisivo para ganar una tanda de penaltis en Castro Urdiales, parando y marcando él mismo el decisivo, hará la maleta en unos meses para vivir en la residencia de Movistar Inter y luchar por su sueño.

«Mi intención es ir día a día e ir viendo que pasa. Quiero seguir mejorando como jugador sin descuidar los estudios», confiesa Ángel, quien también comenzará en septiembre sus estudios de bachillerato. Por su parte, el presidente de Segosala, Daniel Ibañes, mostró su satisfacción con la marcha de Ángel a Movistar Inter: «Para nosotros es una gran alegría poder dar salida a nuestros jugadores. Es una buena noticia para él y casi mejor para la escuela, que va a tener en Ángel a alguien en quien fijarse», explicó el hispano-brasileño, quien espera que en unos años «Segosala no sea cantera de nadie y los chavales puedan quedarse aquí». Por último, recordó una frase que en alguna ocasión le dijo Jesús Candelas y con la que pretende aconsejar a Ángel: «Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse».