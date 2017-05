El Naturpellet Segovia espera superar los 1.000 abonados en Primera División

Cuanto más apoyo social tenga el Naturpellet Segovia, más grande y más posibilidades tendrá en Primera División. Esta es la idea principal con la que se puede resumir la campaña de abonados que el conjunto segoviano ha lanzado de cara a la que será su primera temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Acompañado del entrenador del equipo, Diego Gacimartín, y del portero Cidao –las dos únicas renovaciones confirmadas hasta la fecha–, el presidente del club, Álvaro Fernández, explicó las líneas generales de una campaña en la que esperan superar los 1.000 abonados.

Para lograrlo confían en varios aspectos. En primer lugar, en el reciente ascenso del equipo. La posibilidad de volver a disfrutar en el Pedro Delgado de los mejores equipos del mundo ya es un aliciente que desde la directiva del club blanquirrojo confían sirva para sumar abonados. También consideran que los precios de los abonados son los adecuados, situándose en un nivel medio con respecto al resto de equipos de Primera División. El abono general será de 80 euros, con un descuento de 10 euros para aquellos que fueran abonados la temporada pasada. El precio para los jóvenes entre 6 y 25 años oscila entre los 10 y los 50 euros, mientras que colectivos como desempleados, jubilados o familias numerosas podrán adquirir su abono por 50 euros. Por último, la directiva espera que lanzarlo con varios meses de antelación con respecto a otros años sirva para «dar más oxígeno a la gente ya que septiembre es un mes con muchos gastos».

La adquisición del abono permite acceder a todos los partidos que el Naturpellet Segovia dispute la próxima temporada en el pabellón Pedro Delgado. Se contempla incluso la posibilidad de que el equipo juegue los ‘play off’ por el título de Liga o alguna eliminatoria de Copa del Rey, aunque para ello el conjunto de Diego Gacimartín debería acceder hasta los cuartos de final. «Desde la junta directiva tenemos que barajar todas las posibilidades. No nos ponemos techo pero tenemos que ser realistas», explicó Álvaro Fernández sobre las posibles metas del equipo.

En gran medida, los objetivos deportivos del Naturpellet Segovia dependerán de la plantilla que se logre confeccionar. Y en este sentido también es importante la cantidad de abonados la próxima temporada. «Tiene que ser un papel fundamental en el presupuesto del club. El porcentaje que suponen los abonados es muy importante y marcará también la plantilla. Ahora es cuando tenemos que dar el paso adelante todos, tanto instituciones como aficionados», subrayó el presidente del club, quien incidió en la necesidad de tener un presupuesto cerrado para salir a competir con la seguridad de que lo pueden cumplir.

Con el club trabajando en la consolidación y expansión de su masa social, la dirección deportiva está centrada también en la confección de la plantilla para la próxima temporada. «Estamos en la fase de conocer cómo está el mercado. Ya en Segunda División quería venir aquí mucha gente», indicó Diego Gacimartín, quien reconoció que los ofrecimientos de jugadores son diarios debido a que Segovia es un mercado muy apetecible debido a su tradición de fútbol sala y a su situación geográfica en el centro del país. «Nos ofrecen jugadores muy buenos pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana», advirtió Gacimartín, quien espera tener cerrada el 90%d e la plantilla a finales de julio y empezar la pretemporada a primeros de agosto.

El entrenador segoviano explicó que la intención es decidir en primer lugar que jugadores continuarán en la plantilla la próxima temporada. «Nuestra idea es mantener una gran base de jugadores de la pasada temporada, pero tampoco sabemos que porcentaje seremos capaces de sujetar ya que habrá jugadores con ofertas de otros equipos», confesó Gacimartín. Una vez se decida que pasará con los jugadores de la actual plantilla –todos firmaron por una temporada– se empezarán a plantear los posibles refuerzos.

Hasta el momento, el único jugador que tiene asegurada su continuidad en el equipo es el portero Cidao. El portero brasileño indicó que no tuvo ninguna duda a la hora de renovar con el club segoviano tras haber aceptado la temporada pasada volver al Pedro Delgado. «Ha sido una decisión muy fácil aunque todavía no sabemos cuales serán nuestros objetivos esta temporada. El año pasado desde el principio se sabía que el ascenso era el objetivo pero ahora hasta que no veamos el nivel que hay en la Liga tendremos que esperar», concluyó.