El partido de su vida

Era 1 de octubre de 2016. El Coliseo ‘El Pueblo de Cali’ en Colombia iba a albergar la final del Campeonato del Mundo de fútbol sala. A un lado, Rusia, un equipo plagado de brasileños nacionalizados; al otro, una Argentina cuyo fútbol sala amateur no se había visto en una parecida. Sin embargo, la escuadra albiceleste sacaba lo mejor de sí misma para proclamarse campeona del mundo de fútbol sala tras vencer 5-4 a los rusos.

Aun así, la alegría no era propiedad exclusiva de los argentinos. Al contrario. También de un colegiado que, 30 años después de su debut, se despedía a través de este último partido, con broche de oro y haciendo un arbitraje de diez. Un sueño al alcance de pocos. Dejar el arbitraje dirigiendo una final del Campeonato del Mundo:«No se podía pedir más». Fernando Gutiérrez Lumbreras (Valladolid, 26-1-1971) con el pitido final quizá vio desfilar toda su trayectoria en esos pocos instantes, desde que siendo un chaval empezó a compaginar el fútbol en el equipo del barrio con el silbato de fútbol sala. «De benjamín hasta preferente jugué al fútbol en el Industrial Delicias. Un amigo tenía una hermana cronometradora de fútbol sala y junto con otros tres nos apuntamos al curso de árbitro en septiembre de 1986». Ese fue el inicio muy vinculado a la ya desaparecida Federación Castellano Leonesa de Fútbol Sala, hoy Asofusa. «Manolo Herrero fue mi profesor y mentor, y junto con Reyes, me apoyaron y animaron desde el principio. Lo mismo que mi amigo y compañero en mil batallas Javi San José. Su experiencia me ayudó a situarme donde llegué», indica Fernando.

Con 45 años como edad de jubilación para los árbitros internacionales, tras la final de Colombia, el paso siguiente de Lumbreras ya estaba escrito. El 2 de junio había arbitrado en Primera división de fútbol sala al Barcelona-Magna Gurpea. Lo siguiente y lo último ya era el Mundial.

Para este funcionario de 46 años que reside en Madrid por motivos laborales, «lo que empezó como una distracción y un juego acabó siendo parte de mi vida». A la primera persona que Fernando le comunicó que quería ser árbitro más en serio fue a su madre: «Se lo tomó bastante bien, sabía que siempre estaba liado con ‘temas del fútbol’, que si jugando, entrenando…».

Con el paso de los años fue ascendiendo categorías en el arbitraje hasta llegar a 2ª B, metido de lleno en el periplo de viajes por toda la comunidad. En julio de 1995 alcanza la División de Honor, máxima categoría del fútbol sala, hoy llamada Primera División. «El debut fue en Ourense junto a otro árbitro de Valladolid, Jesús Manso, y lo cierto es que nos pareció más fácil arbitrar en Primera que en Segunda. Se dedicaban más a jugar que a protestar. Y era un fútbol sala más técnico. Hoy en día es también muy físico», dice. Lo que no fue tan fácil fue llegar con un Renault 5 de cuatro velocidades: «Ni tampoco subir el Puerto de Piedrafita».

Con el nuevo año de 2006 acontece el punto de inflexión de su carrera, la escarapela FIFA que luce en la solapa: «Ser internacional te da muchas cosas: Viajes, países, amigos por todo el mundo, experiencias, alegrías, tristezas por estar tiempo alejado de la familia. La responsabilidad de representar a tu país en competiciones internacionales hay que saber llevarla, pues se da el caso que, hasta los instructores extranjeros, a la menor duda de interpretación de las reglas de juego se lo trasladan al colegiado español», señala.

Gutiérrez Lumbreras ha sumado números muy importantes. 22 años pitando en Primera división, 11 como internacional, 12 fases finales de Copa de España (y cuatro finales), mejor árbitro de Primera en seis ocasiones, además de ser profesor del comité madrileño y castellano y leonés de árbitros de fútbol sala. A nivel internacional, presencia en dos Campeonatos del Mundo (Tailandia 2012 y Colombia 2016, donde pita la final); tres Eurocopas de fútbol sala de selecciones (Croacia 2012, Bélgica 2014 –donde también hace la final- y Serbia 2016. La Final de la Copa de la UEFA de 2011 en Almaty (Kazajistán), tres copas intercontinentales, una Recopa de Europa, dos Mundiales femeninos y más de treinta encuentros de rondas previas y clasificatorias. Fue designado como mejor árbitro del mundo dos años de forma consecutivos, en 2012 y 2013. Esto fue también muy importante para él: «Que te voten entrenadores, jugadores que posiblemente te has cruzado una vez en la vida fue una alegría inmensa; al año siguiente (primera vez que un árbitro lo consigue dos veces) me volvieron a nombrar. Creo que los jamones y el queso que envié les gustó tanto que me volvieron a votar esperando otro lote», dice en claro tono de broma.

Llegar a lo más alto, no obstante, requirió sacrificios importantes que no pudo afrontar sin el apoyo incondicional de su familia. “»Al principio, de mi madre y mis hermanos, pero ya cuando comienzas los viajes, si no hubiera tenido el apoyo de mi mujer y de mis hijos no lo habría logrado».

El mejor jugador de fútbol sala con el que compartió cancha fue Paulo Roberto. «Eran mis inicios en Primera y tenías que estar verdaderamente concentrado para no errar en las decisiones. Era tan habilidoso que costaba saber si le hacían falta o se tiraba... La experiencia te va dando criterio». Su punto fuerte es y ha sido el «poder de concentración; no hay entrenador, jugador, publico que lograra sacarme del partido. Cuando las cosas se ponían ‘calientes’, polémica, protestas, solía hacer ejercicios de automotivación».

El fútbol sala de la selección española es un referente mundial con siete europeos y dos mundiales. En las veinte finales de la Copa de la UEFA de fútbol sala, soloen dos ocasiones no hubo presencia de equipo español. «Así pude arbitrar una de ellas», señala Lumbreras, uno de los mejores árbitros también, que, en su retirada, le gustaría «seguir ligado a este mundo y poder compartir experiencias con los nuevos árbitros Lo estoy haciendo en mi territorial y creo que es algo que enriquece a ellos y a mí». Lo dice el que fue mejor árbitro del mundo.