Tiempo para preparar la Primera

Poco a poco, el ascenso a Primera División del Naturpellet Segovia ya se ha ido asimilando y las pulsaciones van recuperando su ritmo normal. Atrás quedan los ecos de las celebraciones. Cuántas emociones juntas. «Al final te das cuenta que seguimos arrastrando a una importante masa social, que tenemos a la mejor afición y que nos merecemos estar ahí. No podemos volver a perder lo que tanto nos ha costado conseguir», comentó el presidente Álvaro Fernández. Esa semilla que ha calado hondo entre la afición segoviana tiene que seguir creciendo para dar los frutos más apetecibles.

El sueño se hizo realidad. Hay tiempo por delante, y puede ser una ventaja, pero hay mucho trabajo por hacer con un claro objetivo, asentar al equipo en la máxima categoría. Por eso el club sigue manos a la obra tratando de atar cabos en dos de sus principales vertientes. La primera, a nivel deportivo, para hablar con los jugadores, «primero con los nuestros», comentó Álvaro Fernández. Capítulo de posibles altas y bajas, la intención es la de mantener una importante base, y a partir de ahí, buscar diferentes alternativas. El planteamiento inicial es claramente continuista, con la intención de mantener al menos un 80% de la plantilla, incluyendo al técnico Diego Gacimartín. «No me imagino al equipo en Primera División sin Diego Gacimartín como entrenador», añadió Álvaro Fernández. No parece que tenga problemas en renovar su relación contractual.

Y a nivel institucional, los dirigentes del club tienen previsto reunirse en próximas fechas con la Diputación y el Ayuntamiento, y además ha cerrado el acuerdo con un par de nuevos patrocinadores que darán a conocer en los próximos días. Álvaro Fernández agradece el apoyo que ha recibido el club de las instituciones, «muy importantes», pero también considera que es el momento de «dar un paso adelante».

Fernández estima en unos 300.000 euros la cantidad que haría falta. Y lo ve más que posible. «Ya contábamos con un presupuesto importante en Segunda. No creo que sea difícil llegar a esa cantidad. Sería de juzgado de guardia dejar pasar esta oportunidad. El salto es importante, pero hay que tener los pies en el suelo; no hay que perder la cabeza; tenemos que saber dónde estamos, lo que queremos y lo que tenemos, para que no vuelvan a aparecer viejos fantasmas», apuntó. Naturpellet y Epal continuarán la próxima temporada como patrocinadores principales del equipo.