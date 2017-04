«El patrocinador y los resultados llegarán»

Inmerso en el día a día del Segosala tras su salida del Burela, Daniel Ibañes confía en el trabajo que desde hace cinco años se hace en el club que preside para que poco a poco los resultados sean cada vez mejores.

–¿A qué se dedica desde que dejó el banquillo del Burela?

–A Segosala. Estoy en Segovia disfrutando de la familia y del club. Es algo que me gusta y creo que es bueno que esté en el día a día de la escuela.

–¿Y la próxima temporada?

–Queda mucho tiempo y todavía no lo pienso. En principio voy a esperar. Me estoy haciendo a la idea de quedarme en el Segosala en el equipo de Tercera División. Pero es hablar por hablar.

–¿Contempla la idea de volver a entrenar fuera de España?

–Depende. Si es en Europa cerca de España sí. Pero por ejemplo he tenido la oferta del Nagoya de Japón y es muy complicado, porque no quiero estar solo y mover a la familia es difícil. Si fuera por Europa me lo plantearía bastante, pero prisa no tengo ahora mismo.

–¿Cómo valora su etapa en Burela?

–Creo que el primer año fue bueno. Llegamos a las semifinales de Copa, a la final de la Copa de la Junta, a un punto de ‘play off’… El segundo año ha sido bastante complicado. Deportivamente no estuvimos bien y era el momento de dar el paso a alguien que pusiera más ganas a los jugadores. Yo me fui porque sacando siete puntos a la zona de descenso, entonces creo que era el momento de que llegase alguien nuevo para dar un nuevo empujón.

–¿Hubo algo que le decepcionó?

–Decepcionar no. Es difícil jugar en la liga española. Esto sirve para aprender, para seguir mejorando y para ver que esto no es fácil. Si estás en un equipo en el que el objetivo es no bajar tienes que saber que vas a estar peleando por ello hasta el final y que vas a sufrir casi todos los partidos.

–¿Cuál es la salud del fútbol sala en España?

–Yo veo que hay tres equipos que pagan bien y al día y que cumplen lo que dicen. Los demás van como pueden. Es complicado. Yo espero que los patrocinadores vuelvan a apostar por este deporte y se estabilice más la competición.

–¿Solo hace falta más dinero?

–Hacen faltas más cosas. El dinero está claro que hace falta y es lo más importante, pero los jugadores tienen que dar un paso adelante. Cada vez hay menos espectáculo. Un Brasil contra Argentina ha acabado empate a cero en la Copa América. La media de goles cada vez es más baja. Los entrenadores tenemos culpa, pero los jugadores tienen que empezar a darse cuenta de que son ellos los que tienen que sacar esto adelante, saber leer el juego… Entre todos lo podemos solucionar.

–¿Los jugadores tienen menos calidad técnica que hace una década?

–Si. Antes todos los equipos tenían al menos un jugador que tenía uno para uno, que jugaban individualidades. Hoy en día todo es mucho más táctico y la técnica casi no existe. Los partidos tienen menos goles, menos situaciones de uno para uno, menos juego… Yo creo que la mayoría de los entrenadores trabajamos la técnica y el uno para uno, pero muchas veces el jugador está acomodado en lo que dice el entrenador y se tiene que salir de esta burbuja y empezar a tomar decisiones.

–Para mejorar la técnica estrena una nueva iniciativa este verano...

–Llevábamos tiempo detrás de ello y es algo aparte de Segosala. Hemos hecho un campus en el que todo va a estar centrado en el fútbol sala. Hemos pedido el horario al IMD y hay que esperar que nos lo concedan, pero de nueve a dos de la tarde solo habría fútbol sala. Sobre todo es que aprendan a ver el juego, a leer los partidos, a ver que hay decisiones que tienen que tomar ellos mismos… Que sepan por qué hacen cada acción y para qué sirve. Hoy en día lo hacen por hacer, pero no saben para que sirve.

–El próximo mes Segosala cumple cinco años ¿cuál es su salud?

–Estamos muy contentos. Seguimos la misma línea del primer año, con calma y paciencia. Las cosas están saliendo bien. El equipo de Tercera y el Juvenil han tenido un bajón en la segunda vuelta para van a acabar sin problemas la temporada. Creo que la escuela sigue a un ritmo muy bueno. Tenemos la cabeza centrada en que vamos a ir despacio. Este año hemos conseguido subir a Tercera y ya hemos hecho números por si el equipo es campeón poder subir a Segunda B. Podemos hacerlo, pero cuando seamos campeones.

–¿Sin ser campeones no se contempla?

–A no ser que quedemos segundos y el primero no quiera. Pero tener que pagar una plaza para estar es algo que se nos escapa. El dinero que tenemos es para estar en Segunda B, no para pagar un plaza. Seguiremos en Tercera hasta el día en el que consiga, que tampoco tenemos prisa.

–¿Dónde está el techo del club?

–Es complicado saberlo. Las cosas se están haciendo bien. Los chavales disfrutan y sabemos que la mayoría están cómodos en el club.

–¿Cuál es el mayor obstáculo?

–El apartado económico, como todos los equipos. Nos cuesta sacar dinero y es difícil. Tenemos que ir rascando de diferentes sitios y por ejemplo los jugadores de Tercera División pagan por jugar, algo que no es muy normal pero necesario porque no tenemos un patrocinador grande que nos empuje. Pero haciendo un buen trabajo todo va a llegar, el patrocinador y los resultados.

–¿Cómo ha visto el ascenso del Naturpellet Segovia?

–Creo que es algo bueno para toda la ciudad. Volvemos a tener la referencia de un equipo en Primera División. Nuestros chavales ya no tendrán que desplazarse a Madrid para ver un equipo de Primera. Creo que es bueno para todos.

–¿Le afecta al Segosala?

–Creo que para bien. Quizás ahora los chicos tengan más ilusión de jugar porque van a ver en el Pedro Delgado a los mejores jugadores del mundo. Creo que es positivo tanto para Segosala como para toda Segovia.