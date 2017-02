Fieles a su estilo

No será fácil. Las circunstancias no son las más favorables, tanto por la situación que atraviesa el equipo, con varios de sus integrantes con molestias físicas que ponen en peligro su participación en el encuentro de este sábado, como por el rival, un conjunto joven y con talento que no tiene miedo a perder. Y por si fuera poco, el horario tampoco ayudará. A las doce del mediodía ni los jugadores están acostumbrados a competir, ni los aficionados a disfrutar de fútbol sala de alto nivel. Pero las circunstancias han deparado que el choque entre Naturpellet Segovia y ElPozo Ciudad de Murcia deba jugarse en la mañana del sábado y sobre la pista azul habitual de los partidos de la LNFS, en la que el primer equipo del conjunto murciano jugará por la tarde frente al Palma Futsal.

Pero como no hay mal que por bien no venga, el choque de este sábado también supone una gran oportunidad para los de Diego Gacimartín. La visita al Palacio de los Deportes de la ciudad murciana es, atendiendo a los criterios que reflejan la clasificación, la salida más complicada para los segovianos en lo que resta de temporada. Viajarán en la tarde de este viernes, dormirán en la capital murciana y jugarán en la mañana del sábado. Una vez acabado el encuentro, esperan regresar a Segovia con tres nuevos puntos en su casillero que les acerquen a Primera División y que servirían para meter presión a su principal rival por subir a la máxima categoría del fútbol sala nacional, el UMA Antequera, que recibe por la tarde en su cancha al Rivas Futsal.

Los blanquirrojos llegan al encuentro después de haber sumado dos empates en las últimas jornadas, encadenando once partidos consecutivos sin conocer la derrota. La dinámica del equipo es positiva –llevan cinco puntos más que a la misma altura de la primera vuelta– pero la sensación que dejó la igualada del pasado sábado frente al O Parrulo es negativa. Se perdió una oportunidad de mantener un cómodo colchón en la clasificación sobre el Antequera con el que se podía haber afrontado con más tranquilidad los duelos frente al filial murciano y frente al Elche de la próxima semana. De nada sirve lamentarse, y aunque el margen de error es menor, las dudas no han llegado al vestuario segoviano, consciente de que las bajas y las molestias físicas de algunos de sus jugadores afectan al rendimiento de un equipo que terminó 2016 en un estado de forma excepcional que le permitió colocarse en puestos de ascenso directo a Primera División.

Sin embargo, el paso de los días y de las semanas no ha ido ayudando a que el equipo mejorara en el apartado físico. Buitre continúa con sus molestias que le impiden entrenar con normalidad durante la semana, y permanece con un protocolo especial –que no recomienda parar para descansar– con el objetivo de llegar a los partidos en las mejores condiciones posibles. Borja Blanco no termina de recuperarse de su lesión y será duda hasta última hora, mientras que Alvarito ha sufrido un nuevo pinchazo muscular que hace que su participación en el encuentro del sábado corra serio peligro. La buena noticia es que Edu, quien ya entró en la convocatoria del partido frente al O Parrulo, entrena con normalidad y podrá disputar minutos en el pabellón murciano.

La situación del equipo ha planteado una doble reflexión en el cuerpo técnico segoviano, una a corto plazo y otra pensando en lo que resta de temporada. De cara al partido de esta jornada, Diego Gacimartín no descarta variar el estilo de juego habitual de su equipo con el objetivo de ser algo más conservador y poder competir durante los cuarenta minutos. «Podría ser la mejor opción, pero tenemos que ser fieles a lo que somos. Nuestra manera de jugar es tener una defensa presionante y tener el balón. No podemos renunciar a eso. Pero hay momentos puntuales del partido en los que tendremos que adaptarnos a lo que el equipo nos transmita. Buscaremos alternativas para que el equipo llegue bien al final y pueda competir hasta el minuto cuarenta», explicó en rueda de prensa Diego Gacimartín.

Una vez pasado el encuentro frente a ElPozo, Gacimartín tendrá que decidir si mantiene ese planteamiento algo más conservador para que el equipo llegue fresco al final de temporada. «La competición nos va marcando el camino. Nosotros confiamos en el trabajo de la gente que está bien y la que tiene molestias que haga todo lo posible por ayudar», indicó.

Juanfran

El encuentro frente a ElPozo será especial para Juanfran, que disputará el partido en su tierra con amigos y familiares en las gradas. «Va a haber más de un camiseta de Segovia Futsal en la grada», apuntó el jugador murciano, uno de los pocos jugadores de la plantilla sin apenas molestias y que mejor rendimiento está ofreciendo en las últimas semanas. «Desde el partido contra Antequera me estoy encontrando muy bien. Estoy cada vez más cómodo en la pista y es gracias a Diego, que me ha dado la tranquilidad necesaria. Cuando uno está bien de forma y con confianza también se atreve a hacer más cosas», explicó el once del Naturpellet Segovia, quien negó que el equipo sienta la presión del UMA Antequera. «Tenemos que fijarnos en lo que hagamos nosotros mismos», concluyó.