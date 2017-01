El Naturpellet Segovia saca un punto de la cancha del líder

Partido decisivo el que se disputó este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde el FC Barcelona B Lassa -líder de la Segunda División-, recibió al segundo clasificado, el Naturpellet Segovia. La primera mitad estuvo claramente marcada por la igualdad entre ambos equipos, con pocas ocasiones y las que hubo no muy claras. Tanto el conjunto catalán como el segoviano no quisieron arriesgar más de la cuenta y a la mínima complicación las defensas se sacaban el balón de encima. Ambos equipos estuvieron muy imprecisos en los pocos intentos de contraataque, lo que hizo que el partido fuera espeso y no tuviera un claro dominador.

ficha técnica 1 Barcelona Lassa B Miquel Feixas, Oriol Santos, Xavi Cols, R. Bermusell y Sergio -equipo inicial-. También jugaron: Amores, Luís García, Iván, Parra, Oriol Miquel, A. Cardona y Valiente.

1 Naturpellet Segovia Cidao, Álex Fuentes, Alvarito, Buitre, Carlos Muñoz -equipo inicial-. También jugaron: Borja Blanco, Iván Quintín, Álvaro López, Chus y Juanfran. goles 0-1 Carlos Muñoz (min 22), 1-1 Sergio (min 23). árbitros Hidalgo Marín y Navarro Liza. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Sergio e Iván y a los visitantes Cidao e Iván Quintín.

Solo algún disparo de falta, y algún que otro disparo lejano hicieron trabajar a los dos guardametas en los primeros quince minutos de encuentro. No fue hasta el último trao de la primera mitad cuando ambos equipos subieron una marcha y el encuentro se convirtió en un partido de ida y vuelta. Pero las imprecisiones y el rápido repliegue de los dos conjuntos no permitió ninguna ocasión clara de gol. Antes del descanso el Barça dispuso de diversas ocasiones pero los azulgrana no pudieron aprovechar los sucesivos saques de esquina que tuvieron y la primera mitad acabó con el 0-0 en el marcador.

La segunda mitad empezó con la misma igualdad sobre el terreno de juego. En los primeros instantes eran los locales los que estaban mostrando una mayor intensidad. Mediante la defensa, en la segunda parte mucho más alta, el Barça causó muchos problemas en la salida de balón de los segovianos. A pesar de que eran los de Xavi Closas los que mejor estaban jugando en los primeros minutos, fue el Naturpellet Segovia los que se avanzaron en el marcador. Un tanto que llegó en el minuto 2 de la segunda parte, tras un disparó de Carlos Muñoz que superó al portero local.

Lo que podría haber sido un mazazo para el Barça fue en realidad la chispa que hizo que la conexión en ataque funcionase. Tan solo un minuto más tarde, llegaba el empate de de Sergio tras rematar un saque de esquina y mandar el balón a la escuadra izquierda de Cidao. El jugador azulgrana celebró el gol mostrando una camiseta de su compañero Khalid, quien recientemente ha sufrido una rotura en el menisco.

El partido se complicó para los azulgranas cuando a falta de diez minutos para el final del encuentro cometieron la cuarta falta. Los locales perdieron el control del partido, cediendo la posesión al Naturpellet Segovia. A pesar de eso, Amores tuvo una de las ocasiones más claras del encuentro al mandar un balón por encima de la portería de Cidao, cuando el jugador del Barça estaba solo ante el meta brasileño.

La quinta falta del Barça llegó a falta de ocho minutos para el final, lo que hizo que los locales tomaran precauciones en defensa. Por su parte, los visitantes sumaban tres faltas, por lo que podían arriesgar algo más que sus rivales en la presión en busca de la recuperación del balón.El Barça volvió a poner en apuros al portero del equipo segoviano con un disparo, una vez más de Amores, que atajó en dos tiempos Cidao. Dos minutos más tarde, con solo cuatro por disputarse, eran los visitantes los que lo intentaron pero Feixas mandó el balón a corner. La intensidad aumentó en los últimos instantes, y ambos equipos tuvieron ocasiones para romper el empate, pero al final se mantuvo la igualdad en el electrónico entre los dos mejores equipos de la categoría.