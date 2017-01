«Nos hemos ganado la licencia para soñar»

Tras lograr nueve victorias consecutivas, el Naturpellet Segovia camina de forma contundente hacia Primera División. Ha cogido ritmo y amenaza con sacar más ventaja a sus rivales por el ascenso directo, que no solo han visto como la escuadra blanquirroja les ha dado caza en la clasificación tras un inicio de temporada irregular, sino que les ha superado de forma holgada posicionándose como el principal favorito para ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Pero a pesar de la velocidad alcanzada, los segovianos no están dispuestos a dejar de caminar para comenzar a correr. Sería renunciar a a la filosofía que ha implantado en el club Diego Gacimartín desde su llegada al banquillo, y que pasa por mirar únicamente al próximo partido.

Esta jornada tendrán que hacer frente a uno de los mayores obstáculos que le quedan en el camino. El Barcelona Lassa B es el único equipo que transcurridos dieciséis partidos ha conseguido mantener el ritmo de los segovianos e incluso superarlo, con un punto más que el Naturpellet antes del duelo que mañana tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Joan Gamber a partir de las cuatro de la tarde. La cita será observada desde la distancia por el Elche y el UMA Antequera, los dos principales rivales de los segovianos por el ascenso, que esperan un pinchazo de los blanquirrojos que no se produce desde el 29 de octubre, cuando el equipo dirigido por Diego Gacimartín cayó en la cancha de los ilicitanos.

«Están deseosos de que no puntuemos», indicó en rueda de prensa Diego Gacimartín. Sin embargo, el técnico segoviano restó importancia al duelo de mañana, recordando que tras esta jornada quedarán 27 puntos en juego con enfrentamientos directos entre los equipos involucrados en la pelea por el ascenso y también con los filiales, tanto el blaugrana como el de ElPozo, conjuntos que se postulan como jueces indirectos en esa lucha por subir de categoría. «Puede pasar de todo, como que ganemos en Barcelona y luego la clasificación se apriete. No tenemos que pensar más allá de este partido, ya que el ganar no nos asegurará estar al final de temporada en puestos de ascenso», afirmó.

Para el encuentro de mañana Gacimartín tendrá que volver a exigir un esfuerzo extra a sus jugadores tras una semana de entrenamientos que no ha permitido aligerar la enfermería. Borja Blanco arrastra una sobrecarga muscular que le impidió entrenar el martes y que le hace ser duda para el partido frente a los azulgrana, en el que previsiblemente tampoco estará el segoviano Edu. El ex de Caja Segovia tiene molestias en uno de sus dedos del pie de derecho y su participación en el duelo frente al líder de la categoría es complicada. El que sí que estará es Buitre, quien a pesar de sus molestias físicas continúa ayudando al equipo jornada tras jornada gracias a un trabajo específico que le permite llegar en las mejores condiciones posibles al partido del fin de semana.

Así, la baja casi segura de Edu, la duda de Borja Blanco y las molestias de Buitre, a lo que hay que añadir la salida la pasada semana de Jorge Martín al Rivas, obligarán a Diego Gacimartín a echar mano de la cantera para completar la convocatoria. Guillermo Postigo, uno de los juveniles que entrena con frecuencia con el primer equipo y que ya dispuso de minutos en el amistoso frente al Naturpellet Cuéllar, tiene serias opciones de viajar a Barcelona y de disfrutar de algún minuto si así lo requiere el entrenador.

Atentos al mercado

A pesar de los problemas físicos de varios jugadores, no está prevista la llegada de refuerzos antes de que acabe el plazo de fichajes el próximo día 31. Pero tampoco se descarta. El club ha permanecido atento a posibles movimientos de jugadores en busca de alguna pieza que pudiera ayudar al equipo en el tramo final de temporada, pero las condiciones para que se produzca algún fichaje no son las más favorables. En primer lugar, porque el cuerpo técnico no quiere que se rompa el buen ambiente que reina en el vestuario con la llegada de algún jugador que pueda ocasionar algún tipo de conflicto o que simplemente no encaje en el ambiente. Y en segundo lugar, porque las condiciones logísticas del club para fichar a alguien de fuera no son las más adecuadas, al disponer de un único piso para que residan los jugadores que no son de Segovia y del que ya están ocupadas todas las habitaciones.

«No sé que pasará de aquí al día 31, pero estoy supercontento con la plantilla que tenemos. El equipo ha dado un cambio radical desde las primeras jornadas y ahora estamos en una situación en la que no nos preocupa tanto el encontrar un posible nuevo jugador», reconoció Diego Gacimartín, quien expuso que son otros los equipos que sí tienen esa necesidad de reforzar sus plantillas para lograr sus objetivos.

En lo referente al partido de mañana, Gacimartín aseguró que este tendrá poco que ver con el que se pudo ver en la primera vuelta en el Pedro Delgado, en el que el conjunto azulgrana salió victorioso por 4-6. «Era principio de temporada y todavía no eran el equipo de ahora. También a nosotros nos faltaba ese acoplamiento que se produce con el paso de las jornadas. Ahora estamos mucho más conjuntados y sólidos», indicó Gacímartín, quien explicó que en el partido de la primera vuelta la clave estuvo en el mayor acierto en la finalización de los catalanes. «Va a ser un partido diferente porque este encuentro va a ser para disfrutarlo», concluyó.

Por su parte, Álvaro López señaló que la clave para vencer en el choque de mañana estará en la finalización y en el conjunto que sea capaz de imponer su estilo de juego y de hacerse con la posesión. «La intensidad en la presión es una de sus principales bazas. Nos va a costar mucho tener el balón», expuso el jugador madrileño que militó la pasada temporada en el filial azulgrana. «Va a ser un partido bonito para mi. Ellos al principio de temporada no esperaban estar donde están, pero son una piña y físicamente están muy bien», dijo de su exequipo.

El siete de Naturpellet Segovia también valoró el buen momento de forma que atraviesa el equipo. «El grupo es una delicia. Sabíamos que teníamos plantilla para estar arriba y nos hemos ganado la licencia para soñar. Estamos en la mejor posición pero todavía queda mucho», concluyó Álvaro.