«Las cuentas que hacemos es que quedan once partidos»

Con el equipo en una situación privilegiada, Diego Gacimartín prefiere no echar cuentas y que le pase como a ‘la lechera’. «La cuenta es que quedan once jornadas y la intención es llegar a las últimas cinco con opciones a todo. No sé ahora lo que sería ese todo, pero esa es la idea. Ojalá que sigamos en esta línea muchos partidos más. Sabemos también que el calendario es muy complicado y que en el deporte influyen muchos factores y que todo puede cambiar. Hay que aprovechar este momento y tenemos plena confianza porque el equipo está trabajando bien. Por eso en lo que pensamos es en el próximo encuentro y ese partido es frente al Real Betis (este sábado, 17:30 horas); después será Barcelona, luego el siguiente... La intención es llegar lo mejor posible a cada partido», dijo.

Diego Gacimartín incidió en su análisis en el cambio que ha experimentado el conjunto andaluz. «Ha cambiado mucho desde el principio de temporada hasta ahora. Es un equipo más armado, defensivamente más agresivo, que defiende más arriba...». El técnico espera un partido «muy bonito, porque creo que somos dos equipos que apuestan por ganar y nuestra intención es la de conseguir la victoria en el primer partido como local que vamos a jugar en este 2017», comentó Gacimartín tras una semana que ha resultado complicada. Son varias las dudas que presenta el Naturpellet en este encuentro (Alvarito, Juanfran, Jorge, Buitre...) aunque el que peor lo tiene para ser de la partida es Edu, que sufrió una artritis traumática en un dedo del pie. En todos los casos habrá que esperar hasta el último momento, hasta el calentamiento previo al encuentro.

Diego Gacimartín estuvo acompañado en esta ocasión por el guardameta Alberto Sanz, Mordi. Al igual que su entrenador, el jugador también cree que el Real Betis tiene «grandes jugadores y seguro que las nuevas incorporaciones le darán un plus. Son un equipo muy peligroso tanto a la hora de defender como de atacar», comentó, aunque también añadió que en esta categoría «cualquier equipo es peligroso y así lo refleja la clasificación. El Real Betis está ahora un poco abajo en la clasificación pero seguro que irá escalando posiciones, aunque espero que sea a partir de la próxima semana».

Mordi cree que el equipo «está trabajando bien, se nota también en los entrenamientos» y coincide también con su entrenador en lo esencial de pensar en el partido a partido «y no pensar en el más allá»; y ese próximo partido es de este sábado en el pabellón Pedro Delgado frente al Real Betis.

El guardameta segoviano, esta temporada a la sombra de Cidao, admitió que la situación deportiva que vive es complicada, pero lo lleva con una ejemplar profesionalidad. «Soy consciente de que tengo que trabajar día a día y no bajar los brazos. Nadie sabe lo que puede pasar y hay que estar preparado para si en algún momento tengo que salir». Tuvo palabras de elogio para su compañero Cidao, «que nos ha dado muchos puntos esta temporada».