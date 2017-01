Al ritmo que pone el Naturpellet

Fue a finales del mes de octubre. Era la séptima jornada del campeonato de Liga en la Segunda División de fútbol sala. El Naturpellet Segovia caía derrotado por 5-4 frente al Elche. Era también la cuarta derrota en Liga en siete partidos disputados, lo que dejaba al conjunto segoviano en una discreta octava posición con nueve puntos.

No es que se encendieran todas las alarmas de golpe, pero estaba claro que no había sido el comienzo deseado. «La presión es más un aspecto externo que interno. Dentro estamos tranquilos porque pensamos que el equipo tiene muchas fases en las que lo hace bien», comentó por aquel entonces Diego Gacimartín.

Ocho jornadas después, la situación ha dado un giro radical y han dado la razón al técnico local. El Naturpellet ha cogido carrerilla, se ha puesto las pilas (de esas que duran mucho más) y empezó a sumar de tres en tres. Primero derrotó por la mínima (1-0) al Puertollano; después hizo lo propio, también en el Pedro Delgado frente al Prone Lugo (6-2). La tercera, en la cancha del Valdepeñas (1-2). Suma y sigue. Otra más (y ya eran cuatro), frente al Atlético Mengíbar (4-2) en el Pedro Delgado. La quinta, 1-2 en la cancha del Cidade de Narón. Dinámica ganadora. El sexto triunfo llegó frente al Rivas Futsal por 3-2 y para no perder la costumbre, cerró el año con victoria frente al UMA Antequera (6-3).

2017 no ha podido comenzar mejor. Por aquello de llevar tiempo sin competir tras el periodo navideño, podía haber alguna duda. Viene de ganar en Canarias (1-4) y son ya ocho victorias consecutivas. «Salimos bien, muy mentalizados, conscientes de la importancia del partido, serios y cometiendo pocos errores, y aunque el encuentro se analizó por detalles, en la primera parte creo que lo pudimos dejar ya encarrilado», analizó Diego Gacimartín.

24 puntos consecutivos que han llevado al Naturpellet Segovia a la segunda posición con 33 puntos, solo uno por detrás del Barcelona Lassa B, que marcha primero, pero que no puede ascender por su condición de filial. Aventaja en tres puntos al UMA Antequera (tercero con 30 puntos) y en cuatro al Elche (cuarto con 29). Quién lo iba a pensar hace unos meses... Lo primero que ha cambiado son los resultados. Obvio. Ahora se gana, (no ha conseguido ningún empate), pero también se ha afianzado en labores defensivas. Solo ha encajado 37 goles, superado en esta faceta solo por el UMA Antequera y el Elche (36 goles). Otro dato. No había que dejarse puntos en el Pedro Delgado. Y el equipo ha seguido al pie de la letra la petición de su técnico. El conjunto segoviano solo ha perdido un partido de los siete partidos que ha disputado como local. Y fue precisamente en ese mes de octubre frente al Barcelona Lassa B (4-6), un equipo, el líder, que ha ganado diez partidos, ha empatado cuatro y solo ha perdido uno en estas quince jornadas.