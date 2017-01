El Naturpellet defiende su privilegiada posición

El Naturpellet Segovia empezará de forma oficial el 2017 con un complicado desplazamiento hasta las Islas Canarias para enfrentarse a partir de las 19:00 horas (hora peninsular) al Tenerife Iberia Toscal, rival situado en la zona baja de la clasificación pero que ya puso en apuros al conjunto de Diego Gacimartín en el partido disputado en la primera vuelta en el pabellón Pedro Delgado.

Los segovianos acuden a la cita con la intención de continuar con la buena dinámica de resultados con la que terminaron 2016 y que les llevó a puestos de ascenso directo a Primera División tras encadenar siete victorias consecutivas. La jornada, sobre el papel, puede resultar beneficiosa para los intereses de los blanquirrojos, que esperan ampliar su ventaja en la clasificación sobre un Elche que visita al Betis, equipo que desde el cuerpo técnico segoviano esperan realice una gran segunda vuelta tras el fichaje en el mercado invernal de Rubén Cornejo.

Pero para ampliar su renta con sus principales rivales deben suceder dos factores. El primero, que tanto Elche como Antequera pinchen, situación que no depende de los segovianos. El segundo, que consigan salir victoriosos de su duelo en el Palacio Municipal de Deportes de la localidad tinerfeña, para el cual tendrán que hacer frente a diversos contratiempos. Uno de ellos será el desplazamiento, que tendrá lugar durante la jornada de hoy y que no permitirá el mejor de los descansos posibles para los jugadores. Otra dificultad serán las lesiones que continúan afectando, aunque no con la misma dureza que la temporada pasada, a la plantilla dirigida por Diego Gacimartín. Alvarito será baja por segunda jornada consecutiva y no viaja hasta Canarias, al igual que el joven Jorge Martín quien no ha conseguido superar sus molestias musculares. Sí que ha entrado en la convocatoria Buitre, quien a pesar de sus problemas físicos estará a disposición del técnico segoviano si así lo requiere.

Enfrente tendrán un rival que dejó una gran imagen en el pabellón Pedro Delgado a pesar de perder por 5-2. «Es un equipo que ha sufrido cambios en este mercado invernal. Ha perdido a Jose, que les daba experiencia y empaque en la elaboración», aseguró Diego Gacimartín, quien sin embargo avisa del peligro de un equipo que también se ha reforzado y que «enseguida busca la portería contraría». A pesar de su posición en la clasificación y de su poca experiencia en la categoría, el conjunto tinerfeño, dirigido por Óscar García Poveda, ha sorprendido esta temporada por su atrevimiento y calidad individual, como demuestran los 52 goles conseguidos en las primeras catorce jornadas, registro solo superado por los filiales de El Pozo de Murcia y del Barcelona Lassa.