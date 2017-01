Un lustro formando personas

Hace menos de cinco años, en mayo de 2012, el Club Deportivo Segosala comenzó a dar sus primeros pasos. Fueron tiempos ilusionantes, con la incertidumbre propia de cualquier inicio de aventura pero con las ganas de hacer un proyecto grande y diferente. Hoy, casi un lustro después, la aventura ya tiene forma y color, con cuatro temporadas de experiencia y una quinta en curso que se presenta como la más importante de su corta historia, aunque en tan breve espacio de tiempo ya han conseguido formar una gran estructura y ser una referencia del fútbol sala en Segovia y Castilla y León.

La temporada actual comenzó con cambios. Se marchó Agustín Pérez de la dirección deportiva –permanece como directivo y entrenador– y llegó desde Málaga Carlos Muñoz para darle al club un soplo de aire fresco. El nuevo director es además el entrenador del equipo senior masculino, que por primera vez compite en Tercera División, la cuarta categoría del fútbol sala nacional. «No me esperaba tanta colaboración y tanto trabajo en equipo como el que me he encontrado en Segosala», aseguró Muñoz sobre sus primeros meses en el club segoviano.

Constantes desde su fundación, cuentan esta campaña con más de 150 deportistas repartidos por los 16 equipos que forman parte del club, desde los más pequeños que juegan en la escuela de psicomotricidad, hasta los más mayores, el senior masculino de Tercera División, y el senior femenino que esta temporada compite en la Regional Madrileña. «Nuestra meta es seguir igual, con dos equipos por categoría e intentando que esto sea una familia en la que los niños progresen con nosotros y vayan subiendo de categorías», explicó el presidente de Segosala, Daniel Ibañes.

El hispano-brasileño indicó que desde el club están contentos con la evolución que han tenido, especialmente durante el último año. «Hay que seguir con la misma paciencia y tranquilidad que hemos tenido siempre y las cosas llegarán por su propio peso», indicó. No será fácil, ya que en opinión de Ibañes el fútbol sala es un deporte en el que en lugar de avanzar se retrocede. «Cada año es más difícil con menos dinero y menos patrocinadores. Hay que mantenerse y seguir luchando, aunque en Segovia hay muchos clubes por lo que los jugadores están muy repartidos».

Pero sean cuales sean las circunstancias, desde Segosala seguirán apostando por unos valores a los que son fieles desde el primer día: la formación del jugador como deportista y también como persona. «Creo que en el deporte, y más todavía con niños, nos tenemos que dar cuenta de que además de ser deportistas primero somos personas», subrayó.

Mirada hacia el futuro

La trayectoria del Segosala ha estado marcada por una constante evolución que previsiblemente continuará durante las siguientes temporadas. «Si seguimos así, dentro de otros cinco años habremos dado otro salto de calidad muy bueno», comentó el exjugador de Caja Segovia, quien confesó que en el aspecto económico no existe gran diferencia entre competir en Tercera División y hacerlo en Segunda División B. Parece, por lo tanto, que la categoría de bronce es el siguiente paso a afrontar por el Segosala. «Ese salto se puede dar. Más allá no lo sabemos porque tampoco nos lo hemos planteado. Vamos a ir día a día y año a año porque así es más fácil», afirmó Daniel Ibañes, quien reconoció que para él sería una gran alegría estar el próximo año cerca de Segosala. «Para mí es un sueño estar aquí pero a saber qué es lo que ocurre», concluyó.