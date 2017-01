El derbi está en sus manos

Desde el pasado verano y tras el ascenso de categoría del Naturpellet Segovia, la fecha de hoy estaba marcada en rojo en el calendario por los dos principales equipos femeninos de fútbol sala de la provincia, que por primera vez en la historia protagonizan un derbi segoviano en Segunda División. A principios de temporada, se esperaba que el encuentro que esta tarde (20:00 horas) disputarán el Naturpellet Segovia y el Unami fuera un duelo un tanto desigualado entre un conjunto con amplía experiencia en la categoría y un recién ascendido cargado de ilusión, pero el sorprendente inicio liguero protagonizado por el conjunto blanquirrojo ha añadido una dosis extra de emoción al primer capítulo de una sana rivalidad.

«La presión la tienen ellas, que son quienes llevan más años en la categoría y las que tienen por objetivo estar arriba en la clasificación», asegura Adrián Velasco, técnico del Naturpellet Segovia, quien subraya que su equipo no tiene ninguna presión para el choque de esta tarde. «Si perdemos no pasaría nada y si ganamos sería una sorpresa», indica el entrenador segoviano, que reconoce que durante la semana no se ha hablado en el vestuario del Unami aunque las ganas de medirse a las azules están presentes.

Por su parte, el entrenador del Unami, Luis Martín, se sacude el papel de favoritos que le otorga su homólogo en el banquillo rival. «Ahora mismo la situación no es la misma que a principio de temporada, ya que están a tan solo tres puntos de nosotros. Creo que la presión es igual para los dos equipos y ambos necesitamos los tres puntos, que son muy importantes para seguir arriba en la clasificación y también para demostrar cual es el primer equipo de Segovia», afirma.

En lo que sí que coinciden ambos entrenadores es en el incierto papel que jugará el parón de las navidades en ambos conjuntos. «Nos va a costar a los dos equipos, ya que siempre que hay un parón cuesta reiniciar el ritmo», apunta Adrián, mientras que el técnico del Unami confiesa que durante las navidades no han podido entrenar todo lo deseado. Las locales no podrán contar esta tarde con Paula Gutiérrez ni Paula Cuéllar, mientras que Laura Valle, de San Cristóbal, podría disputar sus primeros minutos con el conjunto blanquirrojo. Por su parte, las azules tendrán la duda hasta última hora de Cris, con molestias en uno de sus pies.

Duelo en portería

Las que estarán seguro sobre la cancha del Pedro Delgado serán Miriam Aragoneses González (25/08/1998) por parte de las locales y Elena González de Pablos (01/01/1999) en el bando visitante. A pesar de su juventud, ambas porteras son piezas fundamentales en sus equipos y también en la selección de Castilla y León, donde han coincidido en varias ocasiones para defender la portería del combinado regional. Esta tarde se enfrentarán en un duelo que tenían ganas de que llegara.

Son dos porteras que llevan años trabajando duro, jugando varias temporadas con equipos masculinos en categorías inferiores y que ya han llamado la atención de los principales clubes femeninos del panorama nacional. «El salto que han dado en senior ha sido con mucha madurez», destaca César Arcones. El que fuera entrenador de porteros de la selección española describe a Miriam como una portera ágil y rápida, «con un estilo parecido al de Cidao que ha ido moldeando con el paso de los años». Por su parte, asegura que Elena «es más posicional, tapa más espacio y es técnicamente muy elegante».

Miriam, guardameta del Naturpellet Segovia, asegura que no hay favoritos de cara el choque de esta tarde, y avisa de lo difícil que será batir a Elena en la portería contraria. «Es una gran portera y encima nosotras no tenemos una jugadora que destaque por su facilidad de cara a puerta», subraya. Por su parte, Elena reconoce que en el vestuario del Unami ha sorprendido la gran temporada que está firmando el Segovia Futsal, destacando la rapidez, agilidad y el buen juego de pies de la portera que tendrá enfrente esta tarde.

«Yo creo que quien esté más acertada tendrá muchas opciones de dar la victoria a su equipo esta tarde», asevera Miriam, mientras que Elena indica que «seremos decisivas, pero habrá otros muchos factores que influirán en el resultado». A partir de las ocho de la tarde, se conocerá la ganadora de un duelo de gran nivel bajo los palos.