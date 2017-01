Un comienzo de año solidario

Los dos principales equipos de fútbol sala de la provincia (Cuéllar FS y Segovia Futsal), ambos con Naturpellet como patrocinador principal, se dieron cita ayer en Santa Clara para inaugurar el 2017 con un encuentro benéfico con el que se recaudaron fondos para Juegaterapia. Por una vez, lo importante no fue que equipo resultó vencedor, sino el carácter solidario de un encuentro que se celebró por segundo año consecutivo y cuyos responsables esperan poder seguir organizando en el futuro.

ficha técnica 1 Naturpellet Cuéllar Tito, Lulas, Pablo, Davicillo y Taveras -cinco inicial-. También jugaron: Gonza, Isma, Higinio, Charli, Julio, Alfon, Javito e Iván.

4 Naturpellet Segovia Alberto, Iván Quintín, Edu, Chus y Álvaro -cinco inicial-. También jugaron: Carlos Muñoz, Borja Blanco, Juanfran, Álex Fuentes, Jorge Martín y Guillermo Postigo. goles 0-1 Juanfran (min 6), 0-2 Jorge Martín (min 8), 0-3 Álvaro López (min 34), 0-4 Juanfran (min 38) y 1-4 Isma (min 38).

Deportivamente el encuentro fue vistoso, con dos equipos que decidieron tomarse el partido con la intención de jugar el mejor fútbol sala posible. Los de Ángel Zamora no se dejaron intimidar frente a un equipo de superior categoría que aspira a estar en unos pocos meses en Primera División, mientras que los de Diego Gacimartín no menospreciaron a un Cuéllar que volverá a pelear por los puestos de podio en Segunda División B. Fue un duelo competido, con claro dominio visitante, en el que hubo la intensidad necesaria para que el choque no se convirtiera en una pachanga.

Salieron los dos conjuntos con la intención de presionar en toda la cancha a su rival. Pero mientras la defensa de los locales no lograba frenar los avances de los visitantes, la del Naturpellet Segovia no solo conseguía evitar el progreso de los cuellaranos, sino recuperar el balón en zonas de peligro para la portería defendida durante los primeros minutos por Tito.

Iván Quintín dio el primer aviso de los de Diego Gacimartín a los pocos segundos del pitido inicial con un disparo desviado desde lejos. El cierre aragonés volvió a intentarlo instantes más tarde encontrándose con la oposición del meta local en el mano a mano. Llegaban de forma clara y contundente los visitantes durante los primeros compases, sin echar de menos las bajas de Alvarito y Buitre. Tanto el segoviano como el madrileño continúan con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones, y el cuerpo técnico prefirió no arriesgar en un partido sin puntos en juego. Ambos esperan llegar a tiempo del primer encuentro oficial del año en Tenerife, aunque su participación no es segura.

Hubo que esperar hasta el cuarto minuto de juego para ver el primer acercamiento de los locales. Taveras ganó la espalda a Chus en banda izquierda, pero cruzó demasiado su disparo ante la salida de Alberto. La ocasión espoleó a los cuellaranos, que a punto estuvieron de inaugurar el electrónico tras recoger Isma un balón que no llegó a despejar Carlos Muñoz. El exjugador del Valverde se plantó solo frente a Alberto, pero el capitán de los segovianos salió victorioso del duelo.

Del posible 1-0 se pasó al 1-0 en la jugada inmediatamente posterior. Juanfran recibió el balón en banda izquierda y sacó a relucir su punta de velocidad para marcharse de hasta tres jugadores locales. Ante la salida de Tito, ajustó el balón al palo largo para adelantar a su equipo en el marcador. El tanto no mermó la confianza de los de Ángel Zamora, que tuvieron la oportunidad de empatar segundos después en una buena jugada de Isma que Gonza remató fuera de los tres palos.

Eficacia visitante

Perdonó el equipo cuellarano y de nuevo se lo hicieron pagar los visitantes. En una acción de estrategia botada por Iván Quintín, el joven Jorge Martín sacó a relucir la precisión de su zurda para poner el balón en la escuadra lejos del alcance de Tito. El jugador madrileño dejó varios detalles de calidad en un encuentro en el que quiso demostrar a Gacimartín que merece más minutos en la rotación del equipo.

El segundo gol del Naturpellet Segovia calmó el ritmo del encuentro. Los segovianos dominaban pero ya no eran tan verticales de cara a la puerta contraria, mientras que los cuellaranos tenían muchos problemas para superar la presión rival. Tan solo inquietaban la meta visitante en algún contragolpe finalizado sin acierto, uno de los puntos a mejorar por los de Ángel Zamora en la segunda parte de la temporada. El juvenil Guillermo Postigo tuvo su oportunidad en los visitantes, quienes tuvieron varias opciones de marcharse al descanso con una renta superior.

En la segunda mitad, el monologo de los de Diego Gacimartín fue claro, imponiendo además de su calidad su mayor fortaleza física. La defensa apretaba cada posesión de los cuellaranos, quienes se salvaron en varias ocasiones de encajar el cuarto gol, que finalmente llegaría a falta de dos minutos para el final, tras batir Juanfran a Cano con una preciosa vaselina. En la acción posterior, Isma hizo el tanto del honor a puerta vacía tras aprovechar uno de los pocos fallos defensivos de los de Diego Gacimartín en todo el encuentro.