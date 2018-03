Vanesa López y Javier de la Casa mandan en los 10 Kilómetros de Pedrajas Vanesa López y Javier de la Casa / C. C. En la prueba de 5 Kilómetros se impusieron Hugo Tardón y Belén Asensio C. CATALINA Pedrajas de San Esteban Domingo, 25 marzo 2018, 17:21

Con tiempo frio y ventoso, la atleta la atleta sénior natural de Boecillo que milita en la filas del equipo Atlético Salamanca y unos días antes ganaba la carrera larga del V Trail Castillo de Íscar, Vanessa López Serrada, y el atleta vallisoletano veterano B del Racing Valladolid natural de San Miguel del Pino que el pasado año en esta misma prueba gano la carrera de 5 kilómetros, Javier de la Casa Gonzalo, se apuntaban este sábado la séptima edición de la carrera popular de Pedrajas de San Esteban, al que este año ha sumado el carácter de solidaria al destinar íntegramente la totalidad del dinero recaudado por inscripciones a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), al imponerse en la prueba reina sobre un recorrido de 10 kilómetros por el entramado viario urbano. En la prueba sobre un recorrido de 5 kilómetros, para aquellos atletas menos avezados, hicieron lo propio la atleta palentina del Trotaventeñ@s, Carolina Bello Nuñez, y el atleta abulense del Club Deportivo Arévalo, Hugo Tardón Bragado, tercero el pasado año en esta prueba.

Prueba organizada por el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, a través de la Concejalía de Deportes y Juventud, con la colaboración técnica de RunnVaSport así como otras entidades y empresas, en la que tomaron la salida algo más de 200 corredores entre las dos pruebas reinas para atletas de categoría sénior, juvenil y veteranos, y las diferentes carreras de promoción para categorías inferiores.

En la carrera de 10 kilómetros Vanessa López Serrada marco un crono de 41:03, por delante de la atleta independiente veterana C pedrajera Eva Mera Merino que lo hizo en 46:21, y la tambien veterana C vallisoletana de Mojados en las filas del Tail Run Sport Toro, Marta Martin Gimenez, que marco 47:39. Por su parte, Javier de la Casa Gonzalo, que hizo un tiempo de 33:27, llegó a línea de meta seguido desu compañero de quipo veterano C, Cesar Ruiz Oropesa, que hizo un tiempo de 34:44, y del corredor senior medinense del Giralda Sport, Álvaro Conde Pajón, que marco un crono de 34:46.

Por lo que se refiere a la carrera de 5 kilómetros tras Carolina Bello Nuñez, que hizo el recorrido en 21:23, llegaron en segunda posición la independiente de Pozal de Gallinas, Vanesa Marcos Almendariz, con un tiempo de 21:27, y la Solorunner de Valdestillas, Nieves Herrera Macías, con un crono de 22:05. En hombres tras Hugo Tardón Bragado, que cubrió la carrera en 16:17, subieron al cajón como segundo el palentino de Carrión de los Condes en las filas del Racing Valladolid, José María Cantero Herrero, con un tiempo de 16:33, y como tercero el también palentino de Alar del Rey del Ojeda Running, Salek Billa, que lo hizo en 16:39.

Como mejores locales de la carrera de 10 kilómetros subieron a lo alto del cajón, repitiendo como primeros, Alonso Salamanca Sanz, 2º en categoría veteranos A, y Eva Mera Merino, 1ª en categoría veteranas C; Diego Morejón Herrero, 4º en categoría veteranos A, e Isabel Cáceres Muñoz, 1ª en categoría veteranas A, como segundos; y Guillermo Hernando Morales, 9º en categoría senior, y Marta Morejón Herrero, 4ª en categoría senior.

Además con una nutrida participación local, se disputaron sendas carreras para atletas de categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín y chupetín, estas dos últimas no competitivas.