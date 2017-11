Suspendida la San Silvestre de Valladolid La Federación renuncia a celebrarla al denegar el Ayuntamiento el recorrido propuesto y facilitar una alternativa inviable EL NORTE Valladolid Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:49

Fin del culebrón. Valladolid no tendrá San Silvestre en 2017. La denegación del recorrido propuesto -y anunciado-, por parte del Ayuntamiento ha terminado por ser definitivo para el organizador, la Federación de Castilla y León de Atletismo.

En una nota pública, la institución deportiva culpa de la decisión directamente al alcalde, ya que señalan que han ofrecido «hasta cuatro alternativas», pero que Óscar Puente se ha negado «a llegar a un acuerdo para este año». La condición del alcalde para reconsiderar la decisión es que no se coertara ninguna calle del centro o de las que dan acceso al mismo, pero esto implicaba para la Federación trazados imposibles para la disputa de la prueba.

En su nota, la organización lamenta «profundamente el haber llegado a esta situación, pero, por la dignidad de la prueba, y de Valladolid, la auténtica propietaria de la San Silvestre como actividad de referencia, no se podía, en absoluto, aceptar el recorrido alternativo propuesto por el alcalde». Y prosigue: «Lamentamos que el alcalde, representante de todos los ciudadanos de Valladolid, haya atendido al requerimiento de solo un reducido número de ellos, y no haya escuchado, no solo las alternativas que le ha dado la Federación de Atletismo, sino tampoco las miles de solicitudes de los vallisoletanos que han pedido a gritos que la San Silvestre se hiciera como en sus cinco anteriores ediciones, donde pudieron disfrutar de su ciudad, en un ambiente participativo, lúdico, deportivo y solidario».

Finaliza la nota señalando que la suspensión va a porovcar daños económicos a varias empresas de la ciudad, va a impedir la llegada de fondos a dos oenegés («Banco de Alimentos y Oxfam-Intermón, que el año pasado recibieron en conjunto un total de 5.000 euros.») y que «se va a devolver el importe de las inscripciones, de forma inmediata a los que han hecho el pago por Internet, y al resto, en los puntos de inscripción presencial en el menor tiempo posible».

