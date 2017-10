Sanabria bautiza a su Ultra con tres jornadas de locura deportiva Daniuel Hidalgo transita junto al Lago El zamorano Daniel Hidalgo y la gallega Aroa Sío se adjudican la primera edición de la carrera zamorana de ultra distancia tras la etapa reina en el Cañón del Tera EL NORTE Valladolid Domingo, 15 octubre 2017, 17:34

El Ultra Sanabria by Stages bajó el telón este domingo, con casi un centenar de supervivientes que lograron finalizar las tres etapas dispuestas por Zamora Run y la Diputación de Zamora. Ellos superaron los 94 kilómetros dispuestos y 9.000 metros de desnivel acumulado de la modalidad ultra; así como los casi 45 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel positivo en la modalidad de maratón.

En el circuito de ultra distancia, el zamorano Daniel Hidalgo se proclamó campeón, después de las tres etapas de una competición organizada en doble jornada (matutina y vespertina) cada día desde el pasado viernes 13. «Es un sueño cumplido. Desde los ocho años corro por Sanabria, y para mí es un orgullo. También me gustaría destacar la deportividad de los deportistas que se perdieron el sábado y demostraron su clase», explicó el corredor del Viafarma Zamora Clínica Dental Cifuentes, quien hizo alusión a la caballerosidad de los cuatro corredores que se perdieron en la jornada del sábado, entre ellos, el ganador de la carrera de este domingo, el extremeño Pedro José Hernández (Mizuno), quien demotró durante todo el Ultra ser el corredor más fuerte.

El cacereño, junto al vallisoletano Curro González (Solorunners), el burgalés Jordi Aubeso y el madrileño Rafael Cabanillas, recibieron precisamente el Premio Valores Deportivos del ULSA, por la deportividad exhibida durante la competición.

El segundo puesto de la general fue para el también zamorano José Alonso, quien también demostró su regularidad en el Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores; mientras que le gallego José Ángel Díaz logró la tercera posición.

Joel Aubeso

Patricia Muñoz

AoraSío

Sí e Hidalgo

Por su parte, en la modalidad femenina, la también gallega Aroa Sío fue la campeona, después de dominar con puño de hierro las tres etapas, con tres triunfos y, pese a dejarse la piel en la última etapa, dónde terminó magullada y lesionada tras varias caídas.

A la gallega le siguió en el podio la portuguesa Tania Bateira, segunda en las tres etapas; así como la madrileña Marisol Sáez, tercera en las tres jornadas del ULSA. «Ha sido una preciosidad de carrera, y me ha permitido conocerme mejor a mí misma. Que no sea tan rápida, permite disfrutar mejor de los paisajes, y en Sanabria, son espectaculares», resumió la viguesa.

Aubeso y Muñoz conquistan el Mirador del Lago

Con respecto a la maratón, el burgalés Joel Aubeso (Wild Trail Project) volvió a ganar en San Martín de Castañeda. Levantó los brazos en la meta, al igual que en la jornada inicial y en la cronoescalada del pasado sábado. «Correr el maratón es ideal para iniciarse en este deporte y que haya contado con un vertical da un toque muy vistoso», subrayó. A Aubeso le acompañaron en el podio los otros dos corredores más fuertes en la MASA, el madrileño Miguel Ángel Gordo; y el vallisoletano Basilio Velasco.

El triunfo de Miguel Ángel fue doble, ya que además su club, el Running Park Madrid, se llevó la clasificación por equipos.

En féminas, la vallisoletana Patricia Muñoz (Trail Run Sport Toro), al igual que Joel, no tuvo rival tampoco en la tercera etapa, y cerró su participación en la primera edición del Ultra Sanabria con un nuevo triunfo. «Me ha gustado mucho la tercera etapa y me he encontrado muy cómoda», explicó Muñoz Acero en la llegada.

El segundo puesto fue para la asturiana Raquel Ronco, quien sigue con su buena temporada en montaña; mientras que el tercero fue para la joven toresana Celia Lorenzo, quien supo defender el podio, pese a acusar el cansancio de las tres jornadas.