Rubén Sánchez y Alicia Diago repiten en Torrecilla de la Orden

De Fombellida a Torrecilla de la Orden. Precisamente, repitiendo ese mismo orden. Rubén Sánchez y Alicia Diago se adjudicaron la tercera de las pruebas celebrada esta mañana en la localidad vallisoletana limítrofe con Salamanca y con Zamora calcando el mismo resultado que la primera de las carreras de este circuito. Para el atleta de Giralda Sport supone ya el tercer triunfo global de su equipo, y para la corredora de Venta de Baños, su tercera victoria individual de las tres, pleno, disputadas hasta la fecha.

Sánchez y Diago se adjudicaron la tercera cita del Circuito las V Leguas Mayte Martínez que, organizado por la Diputación Provincial en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla y León, discurrió sobre un recorrido de algo menos de 5,6 km, con desniveles, aunque el viento respetó el buen hacer de los corredores. Con salida y llegada en la Plaza Mayor y con la iglesia de Santa María del Castillo como testigo, el diputado Luis Minguela nuevamente fue el encargado de dar el pistoletazo de una salida que contó con 256 inscritos en categoría absoluta.

Rubén Sánchez pronto tomó la iniciativa y se escapó de sus rivales y compañeros de equipo. El de Cigales, vencedor absoluto y senior, entró con un tiempo de 17:10 por delante de su colega Juan José Buena (17:41) y del corredor del San Antonio de Palencia y primer clasificado en Máster C, Félix Quirce, que hizo 17:54.

En féminas, Alicia Diago completó la carrera en solitario con un tiempo de 20:43, vencedora absoluta y Máster A, por delante de Elena Calvete (Vino de Toro) con 21:03 y primera en Máster B y de Marta María Fraile (Benavente Atletismo), con 22:06 y primera atleta senior. Además, subieron al podio como vencedoras de sus categorías de master: Maite García (Benavente), María Milagros Campos (Atalanta Parquesol), Pilar Marchena (Atletas Populares), y la palentina Lidia Lloren.

En el resto de categorías masculinas, la sub 18 fue nuevamente para Roberto Lora (Isaac Viciosa) y los máster (veteranos), para Rubén Hoyos (Trisinfrontras), Javi Lozano (Atletismo Arroyo), Jesús Ramón García (Vino de Toro), Jesús Manuel Manrique (Vino de Toro) y Juan Antonio Verdugo (Vino de Toro). Entre los corredores locales, Jesús San José y Noelia González fueron los mejores y primeros en entrar en la meta.

Podio Masculino

Carreras de promoción

Podio femenino

En las carreras de menores, Rubén López (Castillo de la Mota) y Fátima Alonso (Isaac Viciosa) vencieron en la categoría sub 16, lo mismo que Daniel del Olmo y Noa Camelo (Tritor Tordesillas), en sub 14. En sub 12 masculino, ganó Mario Vázquez (Las Cistérniga), y entre las féminas, se impuso Nerea Gómez, del Mayte Martínez. Finalmente, en Sub 10, entraron primeros en meta Álvaro Senovilla (Portillo) y Sara Robledo (Mayte Martínez).

Mayte Martínez estuvo presente en la prueba

Precisamente la reciente campeona de Europa de Máster Mayte Martínez, la atleta que da su nombre del Circuito, se dejó ver por la prueba y estuvo presente en la entrega de premios junto al alcalde de Torrecilla de la Orden, Pedro Alberto Paredes, varios concejales y el diputado y alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez.

El pionero Circuito ‘Las Cinco Leguas Mayte Martínez’ se viene disputando desde 1996 en una prueba de atletismo popular que ha transcurrido ya por más de 110 municipios de la provincia vallisoletana, y en la que han participado más de 38.000 inscritos. Organizada por la Diputación Provincial de Valladolid y con la colaboración de la Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León y de los municipios sede de cada legua, grandes atletas como la propia Mayte Martínez, Jacqueline Martín, Sara Valderas, Fernando Lorenzo, Alma de las Heras, Antonio Núñez, Rubén González, Rafael Iglesias, Javier Cabezas, Juan Antonio Espino, Mohamed Elbendir, Sonia Antolín, Sergio Gallardo, Isaac Viciosa, Álvaro Rodríguez, Ramiro Morán, J. Antonio Núñez han formado parte en algunas de las pruebas.

La presente edición tras las pruebas de la de Fombellida, Matilla de los Caños y Torrecilla de la Orden llegará, después de pasar el ecuador, a Castroponce de Valderaduey (8 de abril) y finalmente a Torrelobatón (27 de mayo).