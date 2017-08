Roberto Rubén y Alicia Diago ganadores de la XXXIV Carrera Pedestre Virgen del Villar Pistoletazo de salida en la carrera Pedestre de Laguna / Jesús Nieto Rubén empleó 33:35 mintuos en recorrer los diez kilómetros del circuito y Diago 39:46 JESÚS NIETO Domingo, 27 agosto 2017, 17:34

Roberto Rubén Jiménez, del Club de Atletismo La Blanca, se impuso ayer a los cerca de quinientos inscritos en la XXXIV Carrera Pedestre Virgen del Villar, que se celebró en Laguna de Duero. El corredor abulense invirtió 33:35 minutos en recorrer los diez kilómetros de circuito mayoritariamente de tierra por el Canal del Duero y caminos del Pinar de Los Valles. En la categoría femenina, la vencedora fue la palentina Alicia Diago con un tiempo de 39:46 minutos.

«La prueba ha sido muy bonita. Siempre que se pueda evitar el asfalto y correr sobre terreno natural como tierra o hierba es menos lesivo, menos agresivo para el cuerpo. El terreno era muy llano y el día algo ventoso y húmedo» valoró Rubén tras cruzar la línea de meta. El ganador acudió a Laguna con la intención de hacer un buen trabajo de ritmo en torno a 3,20 por kilómetro, objetivo que cumplió.

Al igual que Roberto Rubén Jiménez, la vencedora de la categoría femenina, Alicia Diago, que no pertenece a ningún club, valoró también muy positivamente que el circuito transcurriera por tierra en lugar de asfalto. «La carrera ha estado muy bien porque la temperatura ha bajado y no ha hecho tanto calor y como han caído algunas gotas nos ha venido muy bien. Además yo también prefiero el suelo de tierra que el de asfalto».

Por su parte, el concejal de Deportes, Héctor González, se mostró muy satisfecho por el transcurso de la prueba. Creo que los corredores valoran muy positivamente que el circuito transcurra sobre tierra. Esta carrera aumenta cada año el número de inscritos. Este año nos hemos acercado a los quinientos. Teniendo en cuenta que tanto en el alfoz de Valladolid como en el resto de España las carreras populares pierden inscritos por el número de pruebas