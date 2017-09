ATLETISMO «Es de las mejores pruebas de la región y tiene un circuito rápido y asfaltado» Mariano Calvo, en el Puente de Hierro. / ANTONIO QUINTERO «La pasada edición participaron atletas de diecinueve provincias», afirma Mariano Calvo, organizador de la Media Maratón El Norte de Castilla E. B. PALENCIA Jueves, 14 septiembre 2017, 11:20

El presidente del Club de Atletismo Cuatro Cantones, Mariano Calvo, es el cerebro de la Media Maratón El Norte de Castilla, que reúne anualmente a cientos de atletas y amantes del deporte. Un año más se calza las zapatillas de correr para dirigir esta popular prueba que tanto gusta a los atletas.

-¿Qué atractivo tiene la Media Maratón El Norte de Castilla?

-Se ha convertido en la mejor que hay en la zona, sin duda de Palencia y también de la región. Es uno de los medios maratones que más gusta hacer por el circuito y por el asfaltado, ya que es plano muy llano y es bastante rápido.

-El recorrido discurre por el centro de la ciudad...

-Sí, el circuito va por todo el centro de Palencia. Primero discurre por todos los monumentos y luego por el carril-bici bordeando todo el parque Ribera Sur.

-¿Y eso les gusta a los corredores?

-La parte del Ribera Sur les gusta a los que vienen a correr de fuera de Palencia, porque les encanta competir por la ribera del río, mientras que a los de aquí les gusta mucho más correr por el centro. Tenemos ahí dos tipos de atletas, los que prefieren la zona verde y los que quieren el centro de la ciudad.

-Así que un recorrido a gusto de todos...

-Sí, es un circuito que te da las dos opciones, primero una zona más alejada, con menos público que es la zona del ribera Sur por la orilla del río, y luego por la zona céntrica de la capital palentina.

-Y además está homologado...

-Sí, además de estar en el calendario regional desde la Federación de Castilla y León, está homologado por la Federación Española por tercer año consecutivo.

-¿Eso gusta más a los corredores?

-Sí, porque la media maratón no todo el mundo puede correrla porque es una distancia que requiere meses de entrenamiento dirigidos a aguantar 21 kilómetros, entonces cuando ya eres capaz de correr esa distancia te gusta saber qué tiempo haces, que nadie te engañe. Al estar homologado, te garantiza que la distancia que estás corriendo es la correcta y el tiempo tiene una validez, el tiempo sirve para el ranking. Si tú corres por ahí medias maratones sin homologar, el tiempo no sirve para nada, está muy bien que la corras pero no vale a la hora de hacer marcas personales.

-¿Qué tipo de deportistas participan en la Media Maratón El Norte de Castilla?

-La gran mayoría de los corredores que participan son populares, pero esta no es su primera carrera. Para esos se ha creado la carrera de 5.000 metros, esa es para deportistas o muy rápidos que corren distancias cortas o directamente corredores populares que no pueden participar en una media maratón.

-Este año se añade una prueba popular a la cita...

-Sí, muchos nos habían propuesto durante años hacer una carrera más corta. Nos habían hecho muchos comentarios en las redes sociales para que les echáramos una mano con una prueba de menor nivel para poder participar. Planteamos hacer el 5.000 o el 10.000 y nos ha cuadrado muy bien con la salida y con la meta para el 5.000. Esperamos que sea una prueba que en un par de años esté muy asentada.

-¿El suelo entero asfaltado es mejor para el corredor?

-Para que esté homologado por la Federación Española tiene que ser una superficie rígida, ni tierra ni hierba ni nada de eso, tiene que ser firme. El asfalto y la zona por la que se corre es absolutamente llano, no hay pedruscos donde te puedes resbalar. Es mucho mejor a la hora de correr, así es más rápido el circuito.

-¿La Media Maratón El Norte de Castilla es una prueba consolidada ya en el calendario?

-Son ocho ediciones con esta y ya conoce perfectamente la cita, y este año tiene un hándicap que es que la hemos adelantado un mes por lo que nos garantizamos un mejor tiempo y no disputar la prueba a la vez que otras como la de San Sebastián, que muchos años parte de nuestros corredores se iban a correr ahí, así que este año es más fácil llegar para los atletas.

-¿Los atletas son de distintos puntos de la geografía nacional?

-Hemos tenido el año pasado participantes de 19 provincias distintas. La mayoría de gente sí que es verdad que vienen de ciudades limítrofes como Valladolid, Burgos o León, también vienen de Cantabria muchos para correr ese día, pero el año pasado vinieron de Palma de Mallorca y de Tenerife. Viene deportistas desde muy lejos, es el llamado turismo deportivo, pasan el fin de semana, conocen la ciudad y aparte corren la media maratón.

-¿Y cómo hay que prepararse para afrontar los 21 kilómetros?

-Eso depende de los entrenadores, de lo que les marquen sus propios técnicos. Tienen que ir metiendo los kilómetros progresivamente para ir aguantando. No es fácil correr una media maratón, tiene que ser un atleta experimentado que lleve como mínimo bastantes meses preparándose y que sea capaz de dosificarse durante los 21 kilómetros.

-Y aquí son dos vueltas al mismo recorrido...

-Sí, por eso hay que graduar el esfuerzo porque es mejor ir aguantando y al final dar más. Hay corredores que la primera vuelta dan todo y cuando ven que aún quedan 11 kilómetros se retiran porque no se ven capaces de seguir toda esa distancia.

-Palencia tiene una gran tradición por el atletismo...

-Palencia es una de las provincias referentes en el atletismo nacional desde tiempos inmemoriales, cuando se corría con Educación y Descanso, uno de los grandes precursores del atletismo aquí.

